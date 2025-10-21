Ile Maurice: Rs 119 milliards d'instruments en circulation

La Banque de Maurice (BoM) a publié, le vendredi 17 octobre, son bilan hebdomadaire des opérations d'open market. Ces opérations sont l'un des principaux outils de la Banque centrale pour gérer la quantité de liquidité en circulation dans le système bancaire, et par extension, stabiliser les taux d'intérêt et le taux de change de la roupie.

Selon le rapport, le total des instruments en circulation est passé de Rs 116,2 milliards au 10 octobre à Rs 119,0 milliards au 17 octobre. En d'autres termes, la BoM a légèrement renforcé sa présence sur le marché pour mieux encadrer la liquidité. Le principal mouvement est venu de l'émission de BoM Bills (titres de dette à court terme). Leur encours est monté à Rs 31,99 milliards, contre Rs 29,99 milliards une semaine plus tôt. Autrement dit, la Banque a levé Rs 2 milliards supplémentairessur le marché.

Autre évolution notable : les dépôts à vue des banques auprès de la BoM, via le mécanisme d'Overnight Deposit Facility (ODF). Ils ont progressé de Rs 53 milliards à Rs 55,8 milliards. Concrètement, les banques ayant des liquidités excédentaires les placent auprès de la BoM pour une journée. Ce mouvement traduit donc un excès temporaire de liquidité absorbé par l'institution.

En revanche, l'encours des BoM Notes a diminué, passant de Rs 20 milliards à Rs 18 milliards. Cela signifie que certains de ces titres sont arrivés à échéance et n'ont pas été renouvelés. Du côté des autres instruments, les Emerald Jubilee Bonds sur cinq ans ont légèrement reculé à Rs 7,31 milliards, tandis que les BoM Bonds à long terme sont restés stables à Rs 5,9 milliards.

Sur le marché monétaire, l'utilisation de l'ODF a oscillé entre Rs 55,8 milliards et Rs 60,3 milliards au cours de la semaine dernière. Par ailleurs, un appel d'offres de BoM Bills à 182 jours, d'un montant de Rs 4 milliards, a été lancé le 15 octobre.

Enfin, la BoM est intervenue sur le marché des changes le 16 octobre, en injectant USD 15 millions. Objectif : atténuer les fluctuations et soutenir la stabilité de la roupie face aux tensions persistantes sur les devises.

Au final, la BoM a poursuivi une gestion prudente de la liquidité en combinant émissions de titres et interventions sur le marché des changes pour préserver l'équilibre monétaire et la confiance dans la roupie.