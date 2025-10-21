Afrique de l'Ouest: L'effondrement du système de surveillance commerciale met en péril la sécurité alimentaire

analyse

Il y a dix ans, les pays d'Afrique de l'Ouest ont mis en place un mécanisme unique de surveillance commerciale. Son objectif était de suivre le commerce intra-régional des produits agricoles et du bétail dans la région. Mais le système a été arrêté en 2022 en raison du manque de financement de la part des organisations régionales.

Ce mécanisme fournissait aux pays d'Afrique de l'Ouest des données provenant de plus de 320 marchés et de 10 corridors, permettant ainsi de suivre non seulement les tendances commerciales, mais aussi le bétail et les zoonoses.

L'absence de données commerciales actualisées a de nombreuses répercussions. Des données détaillées sur le commerce intra-régional sont essentielles pour aider à évaluer l'impact des chocs externes qui peuvent affecter de manière significative la sécurité alimentaire et le développement économique. Il s'agit notamment des crises politiques, des phénomènes météorologiques extrêmes, de la dévaluation monétaire ou des épidémies.

Des données fiables sont également essentielles pour cartographier les réseaux commerciaux. Elles renforcent les systèmes d'information sur les marchés et les dispositifs de surveillance sanitaire. Ceux-ci dépendent étroitement de la circulation des biens, des personnes, du bétail et des capitaux dans la région.

À partir des données collectées par le Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel entre 2013 et 2017, des chercheurs ont montré l'importance de prendre en compte la structure sociale, la géographie et l'évolution des réseaux commerciaux dans le temps.

Les chercheurs ont conclu que les organismes régionaux devraient soutenir la reprise de la collecte de données commerciales. Ils devraient également favoriser le dialogue avec les offices nationaux de statistique et d'autres institutions nationales qui ont de l'expérience dans la collecte de données sur le commerce alimentaire régional informel afin d'élaborer une approche statistique régionale cohérente.

Une base de données unique sur l'économie régionale

En Afrique de l'Ouest, le commerce des produits agricoles et du bétail s'effectue dans des corridors bien établis. Les animaux, par exemple, circulent du Sahel vers les grands centres urbains de la côte atlantique et du golfe de Guinée.

Notre analyse des données commerciales suggère que les marchés frontaliers jouent un rôle clé dans le commerce du bétail et qu'une grande partie des mouvements sont transfrontaliers.

Cette forte mobilité facilite la propagation des maladies animales et [zoonotiques][https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1155/2023/1880493]. Il s'agit notamment de la fièvre de la vallée du Rift, de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, de la fièvre aphteuse et de la peste des petits ruminants. Fin septembre 2025, par exemple, une nouvelle épidémie de fièvre de la vallée du Rift a été observée en Mauritanie et au Sénégal. Ces deux pays d'Afrique de l'Ouest sont étroitement liés par les échanges de bétail.

La nature transnationale du commerce en Afrique de l'Ouest a conduit à la création d'une base de données régionale par le Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel en 2013. Les données collectées sur plus de 320 marchés et le long de 10 corridors, de la Guinée et du Sénégal à l'ouest au Nigeria à l'est, étaient uniques sur le continent africain.

Ces données étaient particulièrement adaptées à l'analyse des denrées alimentaires et du bétail produits localement au niveau régional. En effet, elles intégraient à la fois le commerce formel et informel, deux types de commerce très répandus dans toute la région. Nos travaux récents estiment que les activités informelles pourraient atteindre 85 % du commerce total, soit 10 milliards de dollars américains. Ce chiffre est six fois plus élevé que celui présenté dans les statistiques officielles.

Combler le déficit statistique

L'expérience de ces dernières années et la nature transnationale des flux commerciaux suggèrent une mesure clé. Il s'agit de confier la collecte des données à des institutions régionales plutôt qu'à des donateurs bilatéraux.

Au départ, les données ont été collectées dans le cadre du Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel du Programme régional d'appui à l'accès aux marchés. Celui-ci a été développé afin d'augmenter le volume et la valeur des échanges commerciaux au sein de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de l' Union économique et monétaire ouest-africaine .

De 2017 à 2019, l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) a financé la création de la base de données via son Bureau régional agriculture pour l'Afrique de l'Ouest. Les données ont finalement été intégrées à la base de données sur le commerce transfrontalier informel de la CEDEAO. Celle-ci a été développée afin de surveiller le commerce transfrontalier informel dans la région en 2019.

Le programme de l'USAID a pris fin en 2019. Par la suite, la collecte de données a été transférée au projet « Agriculture familiale, marchés régionaux et corridors commerciaux transfrontaliers au Sahel ». Lancé en 2020, ce projet avait pour objectif de développer un moyen durable et autofinancé de collecter des données fiables sur le commerce agricole et alimentaire en Afrique de l'Ouest.

Le financement de ces activités a été assuré par le Fonds international de développement agricole (FIDA). Il a été géré localement par l'Association ouest-africaine pour le commerce transfrontalier des produits agroforestiers, pastoraux et halieutiques, basée au Togo.

Cette initiative, qui couvrait 17 pays, a malheureusement pris fin en 2022 (produits agricoles) et 2024 (bétail).

La cessation de ce financement a eu des effets désastreux. Elle a profondément affecté la capacité des chercheurs à mesurer l'impact des changements structurels et politiques qui touchent la région. Par exemple, il est toujours impossible de mesurer dans quelle mesure la fermeture de certaines frontières à la suite des coups d'État successifs au Mali, au Burkina Faso et au Niger ces dernières années a affecté les réseaux commerciaux reliant le Sahel au golfe de Guinée.

De meilleures données pour surveiller le commerce et les maladies animales

Il faut un système permanent pour collecter des données. Ce système doit être soutenu par des associations locales. Ces informations sont indispensables et renforceront l'économie et la santé dans la région.

Le Code sanitaire de l'Organisation mondiale de la santé animale le recommande : il faut centraliser les données sur les déplacements du bétail. C'est la première étape à suivre. C'est la meilleure méthode pour empêcher la propagation transnationale des maladies entre les pays.

Une collecte de données précise, rapide et centralisée pourrait aider à identifier les éventuels foyers et à reconstituer les schémas de transmission. Elle permettrait également de mettre au point des mesures de contrôle et des systèmes d'alerte afin de protéger les zones non touchées.

Au-delà de la santé animale, ces données commerciales sont aussi très utiles. Elles aident à créer des politiques qui préparent l'économie aux changements climatiques et à l'instabilité politique.

Mieux connaître le commerce informel a un autre avantage. Cela peut aider à obtenir des financements pour lutter contre le changement climatique. En montrant son importance réelle, on prouve que cette partie de l'économie mérite d'être soutenue.

Par exemple, dans l'un de nos derniers rapports, nous estimons que les exportations régionales de bétail du Mali, du Niger et du Burkina Faso devraient avoisiner le milliard de dollars américains si l'on tient compte du commerce non déclaré, contre 80 millions de dollars américains selon les statistiques officielles.

La rédaction de cet article s'est appuyée sur les travaux de : . Brahima Cissé, qui coordonne le programme des marchés régionaux à la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest au Togo ; . Dr Alban Masaparisi, économiste spécialisé dans la transformation des systèmes alimentaires et la politique agricole au Club Sahel et Afrique de l'Ouest de l'OCDE, en France ; . M. Koffi Zougbede, économiste travaillant sur les systèmes alimentaires au Club Sahel et Afrique de l'Ouest de l'OCDE, en France.

