Afrique: Informer sur les risques et bénéfices de la migration influence-t-il la décision de migrer ?

Une étude quantitative de 2025 réalisée auprès d'un échantillon représentatif de la population résidente en Algérie confirme que les campagnes d'information sur les risques de la migration irrégulière promues par l'Union européenne et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) n'ont qu'un impact très faible sur la propension à émigrer en dehors des voies légales.

Au printemps dernier, le fonds « Asile, migration et intégration » (Amif), créé par l'Union européenne (UE), lançait un appel à proposition afin de prévenir la migration irrégulière par des campagnes d'information sur les risques liés à ce type de migration.

L'objectif de cet appel doté d'un budget de 10 millions d'euros :

« Dissuader et prévenir la migration irrégulière en fournissant des informations fiables sur les dangers de la migration irrégulière, sur les voies légales d'accès à l'Europe et sur les possibilités économiques alternatives dans les pays d'origine. »

Malgré le fait que les chercheurs s'interrogent depuis longtemps sur l'efficacité de ce type de campagne, l'UE, ses États membres mais aussi l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) dépensent, chaque année, des budgets conséquents dans des campagnes de ce genre.

Des campagnes nombreuses et à l'efficacité douteuse

Les campagnes d'information ciblant les pays d'origine et de transit des migrants, notamment par le biais d'annonces à la radio et à la télévision, dans les journaux ou sur les réseaux sociaux, sont un outil de dissuasion de la migration très fréquemment utilisé par les gouvernements.

Une caractéristique récurrente de ces campagnes est qu'elles mettent en avant les dangers et risques liés à la migration et évoquent rarement les bénéfices que celle-ci peut procurer ni n'informent sur les modalités légales par lesquelles il est possible de rejoindre l'Europe. Dans ces campagnes, l'usage de dispositifs audiovisuels induisant la peur est également fréquent.

Entre 2015 et 2019, au moins 130 campagnes ont été mises en oeuvre, dont 104 soutenues par des gouvernements de l'UE. À titre d'exemple, l'OIM et le ministère italien de l'intérieur ont conduit, entre 2016 et 2023, la campagne « Aware Migrants », qui ciblait 11 pays africains d'émigration et de transit. Cette campagne aurait touché, selon ses organisateurs, plus d'un demi-million d'individus. Plus récemment, en 2025, la Belgique a conduit des campagnes visant les demandeurs d'asile camerounais et guinéens transitant par la Bulgarie et la Grèce afin de leur faire savoir que les centres d'accueil du pays sont complets.

Les chercheurs qui ont analysé ce type de campagnes identifient trois limites récurrentes inhérentes à cet instrument des politiques migratoires européennes.

D'abord, la recherche qualitative existante (une sur le Cameroun, l'autre sur le Ghana) démontre que, contrairement aux hypothèses des financeurs des campagnes, la plupart des candidats potentiels à la migration dans les pays à revenus faible ou intermédiaire sont plutôt bien informés sur les risques liés à la migration irrégulière. Il n'empêche qu'en dépit de leur connaissance des risques encourus, y compris celui de perdre la vie, ils sont nombreux à estimer que, vu l'absence de voies légales pour quitter le pays où ils vivent, l'immigration irrégulière est leur seule possibilité.

Ensuite, des travaux antérieurs ont déjà montré que les candidats à la migration accordent peu de crédit à la qualité de l'information diffusée dans des campagnes financées par des institutions explicitement motivées par le désir de réduire les flux migratoires. Ces campagnes peinent par conséquent à contrer les récits positifs diffusés par d'autres sources - tels les messages véhiculés par les passeurs et par les migrants de même origine déjà établis en Europe - et sont pour cette raison fréquemment présentées par la recherche comme vouées à l'échec.

Enfin, la communauté scientifique dans le champ des études migratoires souligne l'absence d'évaluation systématique de l'impact de ces campagnes et indique que, lorsque des évaluations sont conduites, celles-ci présentent des problèmes de fiabilité. Certains spécialistes s'interrogent également sur le caractère éthique de ces campagnes, qui visent à légitimer des politiques migratoires restrictives, et dont la capacité réelle à réduire la migration irrégulière paraît douteuse.

Une première évaluation à grande échelle auprès de la population algérienne

En réponse à ces critiques, notre étude a mis sur pied une expérimentation intégrée à une enquête administrée en ligne auprès d'un panel de 1 206 personnes représentatif de la population résidente en Algérie afin de tester l'impact de certaines informations sur la décision de migrer de façon irrégulière vers l'Europe.

La population sans papiers algérienne est en effet l'une des plus importantes en Europe : selon Eurostat, parmi les 918 925 personnes en séjour irrégulier en Europe en 2024, près de 60 000 sont des citoyens algériens. Elle constitue aussi le premier groupe national en nombre d'ordre de quitter le territoire, émis dans l'UE (plus de 38 000 citoyens algériens concernés en 2024).

Dans cette expérimentation, nous avons testé six messages.

Les deux premiers portent sur les risques liés à la migration : une vignette concerne les dangers de la migration irrégulière et comprend les risques de décès en mer, d'arrestation et d'expulsion du continent européen. La deuxième traite des murs et des grillages érigés en de nombreux points du territoire de l'UE dans le but de contenir l'immigration irrégulière. Chacun de ces messages a été testé dans une version « texte seul » et dans une version où le même texte est accompagné d'une photo d'illustration renforçant le caractère inquiétant du message écrit.

Les deux autres messages, testés uniquement en version « texte seul », concernaient l'accès aux droits des personnes migrantes dans le pays d'immigration, fréquemment présentés dans le débat politique comme des éléments susceptibles d'encourager la migration irrégulière vers l'Europe. À cet effet, une vignette fournissait des informations concernant la possibilité pour les sans-papiers de régulariser leur statut sous certaines conditions dans différents États membres de l'UE. L'autre concernait la possibilité pour les migrants algériens d'accéder à certaines prestations sociales en Europe grâce à l'existence d'accords bilatéraux de sécurité sociale.

Chacun de ces messages a été testé auprès d'une partie de l'échantillon. Les participants exposés à l'un de ces messages tout comme le groupe de contrôle (n'ayant pas reçu de message) ont ensuite répondu à trois questions sur leur désir et intention d'émigrer vers l'Europe, y compris de façon irrégulière.

Au terme de notre analyse, et dans la continuité des travaux principalement qualitatifs réalisés jusqu'ici sur la question, notre étude confirme l'absence d'impact des campagnes d'information. Plus précisément, fournir des informations sur les risques et les bénéfices liés à la migration n'a pas d'impact significatif sur la propension à migrer de façon irrégulière des individus résidant dans les pays à niveau de revenus faible et intermédiaire.

Impact insignifiant, débat indispensable

Puisqu'il se confirme que ce type d'information n'a pas d'impact sur la décision de migrer de façon irrégulière, il convient à nouveau d'interroger l'objectif des campagnes d'information menées dans les pays d'origine.

Si leur rôle est uniquement de rassurer les opinions publiques européennes quant à la capacité des États à limiter la migration irrégulière, s'agit-il d'un usage légitime des ressources publiques ? Si, comme cela est fréquemment invoqué, l'objectif est réellement d'informer les candidats à la migration quant à la réalité de l'expérience migratoire, alors l'usage d'informations délibérément incomplètes et inquiétantes sur la migration vers l'Europe pose bien entendu de sérieuses questions éthiques.

Autrement dit, le débat sur les campagnes d'information doit s'inscrire dans un débat plus large sur l'évolution des politiques migratoires en Europe. Comme le réclament la communauté scientifique et la société civile organisée, une politique migratoire qui entend permettre uniquement la migration régulière ne peut privilégier à ce point les réponses répressives et dissuasives sans risquer de continuer à produire des politiques migratoires inefficaces et dangereuses.

Si ces campagnes d'informations doivent être poursuivies, il importe qu'elles prennent désormais en compte deux éléments cruciaux jusqu'ici trop souvent passés sous silence. Il s'agit, d'une part, de reconnaître, outre la nécessité de créer de nouvelles voies d'accès légales et sûres vers l'Europe, qu'il existe des modalités légales limitées de migration, dont ces campagnes ne font pas mention. Informer adéquatement sur ces voies légales est un corollaire indispensable au droit de tout individu à quitter son pays, tel que garanti par la Déclaration universelle des droits de l'homme. D'autre part, dans un souci d'offrir une vision réaliste de l'expérience migratoire en Europe, il importe également que ces campagnes reconnaissent que, lorsque les politiques d'inclusion adéquates sont mises en oeuvre, l'aspiration des candidats à la migration à une vie meilleure en Europe peut être rencontrée.

Sans prendre ces éléments en considération, ces campagnes sont condamnées à reproduire une vision partielle de l'expérience migratoire en Europe à laquelle les candidats à la migration ne continueront à accorder que peu de crédit.

Jean-Michel Lafleur, Associate Director, Centre for Ethnic and Migration Studies / Coordinator of IMISCOE, Université de Liège

Abdeslam Marfouk, Expert en migrations internationales, Université de Liège