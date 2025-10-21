Tunisie: Plus Belle Voiture de l'année 2025 - Le verdict est tombé

21 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Le concours-sondage régional "Plus Belle Voiture de l'Année 2025", organisé par le magazine web tunisieauto.tn en partenariat avec ADCOM AGENCY et Motul Tunisie, a rendu son verdict après près d'un mois de votes. L'événement, qui s'est déroulé du 1er septembre au 5 octobre, a enregistré 1 722 votes via un sondage partagé sur les réseaux sociaux, touchant plus de 800 000 personnes.

Le jury, composé de journalistes et experts du secteur automobile, a retenu 13 modèles récents, répartis en deux catégories : Premium (4 modèles) et Généraliste (9 modèles). Dans la catégorie Généraliste, le Honda CR-V Hybride a dominé avec 506 votes, devant la Chery Arrizo 8 (200 votes) et le SUV électrique KIA EV9 (143 votes). Dans la catégorie Premium, la Mercedes CLE Coupé 200 a remporté la première place avec 213 votes, suivie de l'Audi Q6 e-tron (168 votes) et du duo ex aequo BMW X5 Hybride / Cupra Terramar (124 votes).

La remise des trophées Généraliste et Premium a eu lieu lors d'une conférence de presse le 20 octobre 2025 à Tunis, en présence des représentants de Motul Tunisie, concessionnaires et partenaires. L'événement a également récompensé les deux gagnants du jeu-concours associé, Aymen Kharrat et Nasserdine Ghanmi, chacun recevant un chèque de 1 000 DT offert par Motul Tunisie.

Ce concours, organisé depuis 2021 avec le soutien de sponsors et médias locaux, vise à valoriser l'innovation et l'actualité du marché automobile tunisien, tout en impliquant les internautes dans un vote démocratique et transparent.

Lire l'article original sur La Presse.

