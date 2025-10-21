Afrique du Nord: Le FMI relève ses prévisions pour la région MENA à 3,3 % en 2025

Le Fonds monétaire international (FMI) a relevé ses prévisions de croissance pour la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA), tablant désormais sur une hausse du PIB de 3,3 % en 2025, contre 2,6 % selon ses estimations publiées en mai dernier.

Malgré cette amélioration, l'institution prévient que les risques demeurent orientés à la baisse, en raison de l'incertitude mondiale, des tensions commerciales et d'un contexte géopolitique encore fragile, a déclaré Jihad Azour, directeur du département Moyen-Orient et Asie centrale du FMI, dans un entretien accordé à Reuters à Dubaï.

Selon le FMI, les pays exportateurs de pétrole continuent de profiter de l'augmentation de la production énergétique, du renforcement des investissements publics et de réformes structurelles visant à diversifier leurs économies.

Pour les pays importateurs de pétrole, la baisse des prix des matières premières, la reprise du tourisme, la hausse des transferts des expatriés et la modération de l'inflation ont contribué à soutenir la croissance, facilitée par un meilleur accès aux marchés financiers.

Le FMI souligne toutefois plusieurs sources de vulnérabilité : un ralentissement de la demande mondiale qui pourrait faire baisser les prix du pétrole, une inflation globale persistante et une intensification des tensions commerciales internationales.

"Si les tensions géopolitiques ont montré des signes d'apaisement ces dernières semaines, la prudence reste de mise", a conclu Jihad Azour, rappelant que la région demeure exposée aux fluctuations économiques mondiales.