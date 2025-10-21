Tunisie: Ministre de l'Équipement - Des experts chinois attendus aujourd'hui à Gabès

21 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, Slah Zouari, a annoncé qu'une équipe d'experts chinois se rendra aujourd'hui, mardi 21 octobre 2025, au Groupe chimique tunisien (GCT) à Gabès, dans le cadre du suivi des projets de réduction de la pollution industrielle.

Lors d'une séance plénière tenue lundi à l'Assemblée des représentants du peuple, Zouari a présenté une série de mesures urgentes destinées à limiter les émissions polluantes et à accélérer la mise en oeuvre des projets environnementaux menés en partenariat avec la partie chinoise.

Le ministre a précisé que l'accord conclu avec le partenaire chinois couvre plusieurs chantiers majeurs :

Le projet de réduction des émissions d'oxyde d'azote, dont les travaux ont atteint 98 %, sera opérationnel d'ici la fin de 2025.

Le projet de réduction du dioxyde de soufre, estimé à 8 millions de dinars, affiche 75 % d'avancement.

Le projet d'amélioration du traitement des émissions d'ammoniac, actuellement achevé à 84 %, devrait être finalisé dans un délai de six mois, avec l'adoption du procédé de double absorption.

L'amélioration du système de lavage des engrais DAP, également avancée à 84 %, se poursuivra selon le calendrier convenu.

Le projet de réduction des émissions de CO₂ dans deux unités industrielles, d'un coût de 30 millions de dinars, sera terminé dans les six prochains mois.

Le projet de limitation des gaz à effet de serre dans l'usine d'ammonitrate dispose déjà d'un système de contrôle acquis, et les travaux démarreront immédiatement, a assuré le ministre.

Zouari a réaffirmé l'engagement du gouvernement à améliorer les performances environnementales du complexe de Gabès, tout en soulignant la coopération stratégique avec la Chine dans le domaine de la dépollution industrielle et de la modernisation des infrastructures chimiques.

