Tunisie: Baccalauréat - Demain, ouverture des inscriptions

L'inscription pour l'examen du Baccalauréat (session 2026) débutera demain, mercredi 22 octobre 2025, pour les élèves de quatrième année secondaire inscrits dans les établissements publics et privés, ainsi que pour les candidats individuels, via le site web : bac.education.tn

Il se poursuivra jusqu'au 20 novembre 2025. Les personnes souhaitant se présenter à cet examen doivent procéder à leur inscription sur le site mentionné, imprimer le formulaire de candidature, le joindre à tous les documents requis et le remettre à l'administration de leur établissement (pour les élèves inscrits dans les lycées publics et privés) au plus tard le 26 novembre 2025.

Les candidats individuels doivent également finaliser leur inscription via le même site web, imprimer le formulaire, y joindre tous les documents demandés et le remettre à la Délégation régionale de l'Éducation concernée, ou l'envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception, au plus tard le 26 novembre 2025.