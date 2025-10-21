Tunisie: Le nouveau Code des changes entre en mutation

Le député Maher Ktari a annoncé, mardi, le dépôt officiel d'une proposition de réforme du Code des changes au bureau d'ordre de l'Assemblée des représentants du peuple, signée par 40 députés. Cette initiative vise à moderniser en profondeur le cadre juridique du change en Tunisie, afin de libérer l'initiative économique et attirer davantage d'investissements locaux et étrangers.

Intervenant ce mardi 21 octobre 2025 sur les ondes de Radio Express Fm, Ktari a souligné que le projet a pour objectif de faciliter les échanges en devises, de stimuler le commerce extérieur et de favoriser une plus grande ouverture financière du pays.

Selon le député, le texte propose une refonte du concept de résidence pour les personnes physiques et morales, désormais lié à l'activité économique, ainsi qu'une mise en conformité des règles de change avec les standards internationaux et les nouvelles formes d'investissement.

"Le projet de réforme prend en outre en compte les innovations financières et numériques, notamment les actifs digitaux, les systèmes de paiement à distance et les monnaies virtuelles, afin de remplacer des textes devenus obsolètes et de lever les freins à l'investissement", a-t-il encore précisé.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon Ktari, la nouvelle mouture du Code des changes permettra aux résidents d'ouvrir des comptes en devises étrangères sous conditions, et d'utiliser des plateformes internationales de paiement comme PayPal ou des solutions basées sur les cryptoactifs, notamment pour les travailleurs indépendants percevant des revenus en devises.

Dans le même sillage, le député a rappelé que l'actuel cadre législatif repose encore sur des textes anciens, dont le décret n°608 de 1977, ainsi que sur plusieurs circulaires de la Banque centrale, créant chevauchements et lourdeurs administratives. L'intégration de ces textes au sein d'une seule et même législation contribuera, selon lui, à simplifier les procédures et à clarifier les règles.

Ktari a estimé que cette refonte marque une transition d'un système restrictif et autoritaire vers un modèle plus ouvert et incitatif, apte à améliorer le climat des affaires et à renforcer la compétitivité de la Tunisie.

Il a conclu en affirmant que le projet bénéficie d'un large soutien parlementaire et qu'il représente une étape clé pour l'économie nationale. "La réforme du Code des changes est plus importante encore que le projet de loi de finances 2026", a-t-il déclaré.