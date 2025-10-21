Tunisie: Wushu Kung Fu - Le pays décroche 7 médailles aux Mondiaux en Chine

21 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

La Tunisie a remporté 7 médailles au Championnat du monde de Wushu Kung Fu organisé en Chine, dont cinq médailles d'argent et deux médailles de bronze.

L'équipe tunisienne s'est illustrée dans ce championnat mondial, qui a vu la participation de 54 pays, notamment Raouafed Mebrouk, qui a remporté deux médailles d'argent, et Zeineb Manaï, qui a obtenu une médaille d'argent et une médaille de bronze.

De plus, Alaâ Sghaier a remporté une médaille d'argent et une médaille de bronze, tandis que Yassine Kadri a été couronné d'une médaille d'argent.

L'ambassade de la République Tunisienne à Pékin a publié ce mardi matin un message de félicitations aux champions tunisiens qui se sont distingués et ont hissé le drapeau national haut dans le ciel de Chine, à l'occasion de leur participation au Championnat du monde de Wushu Kung Fu (Styles Traditionnels) qui se tenait en Chine.

