Tunisie: Le ministère de la Santé annonce la création d'un centre de lutte contre le cancer à Gabès

« Le ministère de la santé oeuvre à améliorer et à développer les établissements de santé dans le gouvernorat de Gabès à travers la création d'un centre de lutte contre les maladies cancéreuses, dont les travaux seront lancés au début de l'année prochaine », a déclaré le ministre de la santé, Moustafa Ferjani, au cours d'une séance de dialogue tenue, lundi après-midi, au siège de l'assemblée des représentants du peuple (ARP) en présence du ministre de l'Équipement et de l'habitat, Salah Zouari.

Il a précisé que son département s'emploie à créer un centre de lutte contre le cancer dans le gouvernorat de Gabès, dont les travaux de réalisation débuteront fin janvier ou par une entreprise chinoise qui sera choisie ultérieurement.

« Ce centre sera fin prêt d'ici deux ans, bien que le ministère de la santé adopte essentiellement une approche préventive en ce qui concerne les maladies cancéreuses », a-t-il ajouté.

Le ministre de la santé a annoncé la reprise des travaux de l'hôpital universitaire de Gabès après une interruption de plusieurs années. « Les travaux s'achèveront en décembre prochain », a-t-il précisé.

Il a indiqué que l'hôpital en question sera renforcé par 300 lits supplémentaires, deux appareils de scanner et un appareil d'imagerie par résonance magnétique, ainsi que l'utilisation du numérique et des technologies modernes pour la lecture des résultats médicaux à distance, afin de rapprocher les services de santé aux habitants de la région.

Ferjani a fait savoir que l'hôpital universitaire de Gabès comprend 9 spécialités universitaires, qui seront renforcées par 5 autres spécialités, notant que le ministère de la santé oeuvre à trouver des solutions au manque de médecins spécialistes à l'hôpital de Gabès et dans les hôpitaux de la région à travers le renforcement des ressources humaines.

Il a indiqué que le ministère de la santé a prévu, cette année, de renforcer les ressources humaines et d'ouvrir 4000 nouveaux postes dans le secteur de la santé, selon le projet de loi de finances pour l'année 2026.

A noter que le ministre de la santé avait déclaré, au cours de la séance de la matinée, que le gouvernement a mis en place un plan à court et moyen terme pour réhabiliter le groupe chimique à Gabès et réduire les émissions de gaz.