Tunisie: Nabeul - La production d'huile d'olive estimée à plus de 90 mille tonnes

21 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

La saison de cueillette des olives a démarré lundi au gouvernorat de Nabeul où la production d'huile d'olive devrait dépasser 90 mille tonnes contre 61 mille tonnes lors de la saison écoulée.

Quant à la récolte d'olives de table dans la région, elle estimée à 6300 tonnes contre 5600 tonnes l'année dernière, a indiqué à l'Agence TAP le président de l'Union régionale de l'agriculture et de la pêche (Urap), Imed El Bey.

Le responsable a appelé les agriculteurs et les propriétaires de huileries à suivre les recommandations des structures agricoles spécialisées afin de préserver la qualité du produit lors des opérations de cueillette, de transport et de stockage.

Les oliveraies dans le gouvernorat de Nabeul s'étendent sur environ 39307 hectares, soit 62% de la superficie totale dédiée aux arbres fruitiers.

Le région compte 49 unités de transformation, dont 47 huileries modernes, d'une capacité quotidienne d'extraction de 3 mille tonnes.

