Tunisie: Élu Vice-Président de la Fédération mondiale de neurologie, le Dr. Riadh Gouider dévoile ses priorités

Le Docteur Riadh Gouider, chef du service de neurologie à l'hôpital Razi et chef de la commission de spécialité de neurologie et neurochirurgie, a présenté aujourd'hui, mardi, les principaux points qu'il s'efforcera de réaliser au cours de son nouveau mandat en tant que Premier Vice-Président de la Fédération mondiale de neurologie.

Lors d'une intervention téléphonique sur les ondes de la Radio Nationale, le Dr. Gouider a déclaré qu'il se concentrerait sur la nécessité de convaincre les pays africains de rejoindre la Fédération mondiale de neurologie.

Le Dr. Gouider a souligné la faible participation arabe et africaine aux conférences fédérales mondiales, où le nombre de conférenciers arabes ne dépasse pas quatre, et celui des intervenants africains environ six. Il a insisté sur le fait qu'il oeuvrera à un soutien accru de la présence arabe et africaine.

Le professeur de neurologie a également indiqué que l'un des points importants sur lesquels il travaillera au cours de son nouveau mandat est la question de la formation continue, afin de permettre aux différents médecins d'accéder aux centres de formation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Concernant son élection à ce poste important en tant que premier Arabe et Africain, le Dr. Riadh Gouider a expliqué que ce poste était jusqu'à présent réservé aux pays développés, ayant été occupé par des Australiens, des Japonais, des Allemands, des Américains et des Canadiens depuis sa création en 1995.

L'invité de la Radio Nationale a souligné qu'il n'était pas facile qu'une personne d'origine arabe soit élu à ce poste, insistant sur le fait que le travail est la clé fondamentale du succès.

Le professeur de neurologie tunisien, Riadh Gouider, a été élu Premier Vice-Président de la Fédération mondiale de neurologie pour un mandat de quatre ans à partir de janvier 2026.