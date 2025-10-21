Tunisie: Tunisair lance 77 heures de promotions exceptionnelles à l'occasion de son 77e anniversaire

21 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Tunisair célèbre, cette semaine, son 77e anniversaire en lançant une vaste campagne promotionnelle valable pendant 77 heures, à partir du 21 octobre 2025.

La compagnie nationale propose des réductions allant jusqu'à 50 % sur toutes ses destinations, y compris en classe Business, une nouveauté pour cette édition. Les voyageurs pourront également bénéficier de jusqu'à 50 % de remise sur plusieurs services supplémentaires, tels que le choix du siège, l'ajout d'un bagage en soute de 23 kg ou encore l'accès au Salon Privilège de l'aéroport Tunis-Carthage

Autre avantage, les frais de service sont offerts pendant toute la durée de la promotion. Les billets achetés durant cette période seront valables pour des voyages entre le 21 octobre 2025 et le 31 mai 2026, y compris pendant les vacances scolaires.

Les réservations peuvent être effectuées sur le site www.tunisair.com, via l'application mobile Tunisair, dans les agences de la compagnie ou auprès de ses partenaires de voyage (NDC).

