Sénégal: Football - La LSFP a son hymne officiel

Dakar — La Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) a annoncé, lundi, avoir créé un hymne officiel sur la base de la richesse des sonorités sénégalaises et des rythmes traditionnels locaux.

Ce chant solennel a été composé par le producteur sénégalais Da Beatz, selon un communiqué de la LSFP.

"C'est une production de Rise and Vibe Studio", ajoute la Ligue sénégalaise de football professionnel, expliquant que le producteur de l'hymne s'est inspiré de "la richesse des sonorités sénégalaises [et de] l'énergie vibrante des stades".

Le chant "fusionne harmonieusement avec les rythmes traditionnels [...] et [les] percussions locales", ajoute le communiqué de la LSFP.

"Le morceau respire l'intensité, la fierté et l'unité du football professionnel sénégalais", poursuit la même source, ajoutant vouloir, par cette initiative, affirmer "sa volonté d'innover, de valoriser le patrimoine musical national et de renforcer le sentiment d'appartenance autour de nos championnats".

Au Sénégal, la saison de football 2025-2026 va démarrer le week-end prochain, avec une innovation majeure, l'organisation, à partir de décembre, d'un championnat réservé aux joueurs âgés de moins de vingt ans.

L'ASC Jaraaf est le champion du Sénégal. Avec ses 13 trophées, le club de La Médina, à Dakar, est le plus titré du pays.