Dakar — L'artiste-compositeur et interprète Oumar Pène a signé un accord de partenariat avec le Grand Théâtre national Doudou-Ndiaye-Coumba-Rose, lundi, à Dakar, pour la célébration en décembre prochain du cinquantenaire de son orchestre, le Super Diamano.

Cette collaboration a été scellée lors d'une conférence de presse.

Au-delà de la célébration des cinquante ans du Super Diamono, Pène et les dirigeants du Grand Théâtre national veulent travailler "à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine culturel" du pays.

"Le Grand Théâtre national a entrepris une démarche de mise en valeur et de préservation du patrimoine culturel [sénégalais], qui s'inscrit dans une dynamique de consolidation de l'action culturelle", a expliqué le directeur artistique de cet établissement culturel, Samba Mballo, en présence de son directeur général, Serigne Fall Guèye.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon M. Mballo, cette entreprise comprend plusieurs initiatives, dont un spectacle baptisé "Le bal des connaisseurs", qui va démarrer avec Oumar Pène, à l'occasion du cinquantenaire du Super Diamano prévu le 24 décembre prochain.

"J'ai commencé à faire de la musique en 1972, mais l'orchestre Super Diamano a tenu son premier concert le 31 décembre 1975", a précisé Pène.

"La musique, c'est toute ma vie. On a toujours quelque chose à dire quand on est un leader d'opinion", a ajouté l'artiste-compositeur et interprète.

Il dit souhaiter réunir "tous ceux qui ont aimé le Super Diamano", lors de son 50e anniversaire, afin de dérouler son répertoire, de "faire la fête" et "danser".

L'interprète de l'album "Climat" (2021) estime que le rôle de l'artiste est de "porter la bonne parole".

"J'ai toujours partagé mon vécu. Je n'ai jamais écrit une chanson. Quand on a été à l'école de la rue, livré à soi-même, quand on a été confronté à beaucoup de difficultés, a-t-il ajouté, il faut porter la bonne parole. Je pense toujours que j'ai quelque chose à dire."

Oumar Pène ajoute n'avoir jamais fait l'éloge de quelqu'un dans son répertoire.

Il a parlé de sa longue carrière musicale, de son amitié avec les étudiants et de ses nombreux concerts dans les campus universitaires.

Pène a annoncé la sortie d'un nouvel album. "Nous travaillons là-dessus", a-t-il dit, ajoutant, concernant le cinquantenaire du Super Diamono : "Nous allons revisiter le répertoire. Cela va rappeler des choses..."