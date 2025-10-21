Ce samedi 18 octobre, une mission de l'interprofession maïs du Sénégal (Imaïs) a effectué une tournée de suivi et d'évaluation des productions dans la région de Tambacounda. À cette occasion, le président du Collège national des producteurs de maïs du Sénégal, Pape Banda Diéye, a appelé l'État à renforcer la sécurisation de la production et à soutenir la commercialisation du maïs. Il préconise la dotation d'équipements modernes, la construction de magasins de stockage et la mise en place d'un circuit d'écoulement structuré.

Selon lui, si l'État garantit la commercialisation des excédents, la souveraineté alimentaire en maïs sera bientôt atteinte.

La présidente de l'Imaïs, Nimna Diayté, a exhorté les producteurs à respecter le prix officiel de vente pour éviter les méventes et les spéculations, tandis que Michel Ngor Faye, des Grands Moulins de Dakar, a plaidé pour une mise à jour des tarifs au prorata de la hausse des intrants.

La Banque Agricole s'est engagée à accompagner la campagne commerciale, et les producteurs ont salué les efforts du gouvernement et du Programme PADAER II, qui a réalisé d'importants investissements dans la filière à travers la construction d'une trentaine de magasins de stockage dans la région de Tambacounda et l'emblavement de 21 000 hectares de surfaces dans les régions de Tambacounda, Kolda et Kédougou.