Sénégal: Football - La LSFP innove et s'offre son premier hymne officiel

21 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

La Ligue Sénégalaise de Football Professionnel (LSFP) innove. A travers un communiqué publié dans la soirée du 20 octobre 2025, on apprend qu'elle a lancé la création du tout premier hymne officiel de son histoire. L'oeuvre est composée par le groupe 1 Da Beatz et produite par Rise and Vibe Studio et est décrite comme « une nouvelle étape dans sa modernisation et son ancrage culturel ».

« Inspiré par la richesse des sonorités sénégalaises et l'énergie vibrante des stades, cet hymne fusionne harmonieusement les rythmes traditionnels de nos Assikos et nos percussions locales avec une architecture sonore moderne et puissante. Le résultat ? Un morceau qui respire l'intensité, la fierté et l'unité du football professionnel sénégalais! », renseigne la LSFP via un communiqué.

La Ligue estime que cette initiative s'inscrit dans une volonté d'innovation, mais aussi de valorisation du patrimoine musical national, mais aussi de renforcement du sentiment d'appartenance autour des championnats sénégalais. « Un hymne, une identité, une fierté commune. Le public est invité à se tenir prêt une grande révélation arrive bientôt ! », tease la LSFP.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.