Sénégal: Football - La LSFP innove et s'offre son premier hymne officiel

La Ligue Sénégalaise de Football Professionnel (LSFP) innove. A travers un communiqué publié dans la soirée du 20 octobre 2025, on apprend qu'elle a lancé la création du tout premier hymne officiel de son histoire. L'oeuvre est composée par le groupe 1 Da Beatz et produite par Rise and Vibe Studio et est décrite comme « une nouvelle étape dans sa modernisation et son ancrage culturel ».

« Inspiré par la richesse des sonorités sénégalaises et l'énergie vibrante des stades, cet hymne fusionne harmonieusement les rythmes traditionnels de nos Assikos et nos percussions locales avec une architecture sonore moderne et puissante. Le résultat ? Un morceau qui respire l'intensité, la fierté et l'unité du football professionnel sénégalais! », renseigne la LSFP via un communiqué.

La Ligue estime que cette initiative s'inscrit dans une volonté d'innovation, mais aussi de valorisation du patrimoine musical national, mais aussi de renforcement du sentiment d'appartenance autour des championnats sénégalais. « Un hymne, une identité, une fierté commune. Le public est invité à se tenir prêt une grande révélation arrive bientôt ! », tease la LSFP.