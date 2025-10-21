Madagascar: Assemblée nationale - Naissance du groupe parlementaire Fanarenana

Le groupe parlementaire « Fanarenana » vient de voir le jour à l'Assemblée nationale, redessinant le rapport de force après la chute du régime Rajoelina.

Le rapport de force au sein de l'Assemblée nationale a été profondément bouleversé ces dernières semaines, à la suite des secousses politiques qui ont conduit à la chute du régime Rajoelina. Dans ce contexte, un nouveau groupe parlementaire vient de voir le jour : le groupe « Fanarenana ».

Celui-ci rassemble des élus Firaisankina, des députés indépendants, ainsi que des membres du groupe Isika Rehetra Miaraka amin'i Andry Rajoelina (IRMAR) en rupture de ban avec l'ancien régime. Cette dynamique marque l'émergence d'une bipolarisation au sein de la Chambre basse. Le groupe « Fanarenana » se considère désormais comme la force majoritaire à l'Assemblée, tandis que l'IRMAR regroupe les élus restant fidèles à l'ex-président Rajoelina.

Tournant

Dans un climat politique incertain, succédant à la chute du régime Rajoelina, la deuxième session ordinaire qui devrait débuter aujourd'hui s'annonce cruciale tant sur le plan institutionnel qu'économique. Parmi les priorités immédiates, la constitution du nouveau bureau permanent de l'Assemblée nationale occupe une place centrale. Ce processus, vivement attendu par les députés, notamment ceux du groupe « Fanarenana », devrait marquer un tournant dans la gouvernance parlementaire. Ces évolutions se produisent dans un contexte de turbulence socio-politique, alors que le pays, en quête de stabilité, se retrouve face à une redéfinition de ses institutions.

Loi de finances

La composition des nouvelles instances dirigeantes des chambres législatives pourrait bien modifier la dynamique parlementaire, influençant ainsi le cours des débats et l'orientation des décisions politiques. Le projet de loi de finances 2026, qui sera au coeur des discussions, représente un enjeu stratégique dans un pays en proie à de multiples crises économiques. En vertu de l'article 75 de la Constitution, l'Assemblée nationale se réunit en deux sessions ordinaires chaque année. La première, en mai, et la seconde, plus décisive, est principalement dédiée à l'adoption de la loi de finances.

Cette deuxième session débute le troisième mardi d'octobre, ce qui fait d'octobre un mois clé pour l'avenir économique et institutionnel de Madagascar. Après avoir critiqué la « majorité sortante », les députés Firaisankina du groupe « Fanarenana » seront sous le radar de l'opinion publique, particulièrement vigilante en quête d'une transformation réelle et durable du paysage politique.