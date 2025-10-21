Togo: Attention aux arnaques

L'Hôtel du 2 Février, l'un des établissements hôteliers les plus emblématiques de la capitale togolaise, tire la sonnette d'alarme.

L'établissement informe le grand public qu'il est actuellement victime d'une usurpation d'identité orchestrée par des individus malintentionnés qui se font passer pour des membres de sa direction afin de commettre des fraudes. Un communiqué est publié mardi dans L'Economiste.

Des fraudeurs se présentent comme responsables de la direction commerciale ou du département des approvisionnements de l'hôtel. Ils utilisent de faux documents, des images manipulées et des identités falsifiées pour tenter de soutirer de l'argent.

L'Hôtel du 2 Février insiste sur le fait qu'il n'est en aucun cas associé à ces activités illégales et rappelle que toute communication officielle de l'établissement passe exclusivement par des canaux vérifiés.