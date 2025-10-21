Togo: La santé à la portée de tous

21 Octobre 2025
Togonews (Lomé)

Face aux défis d'accès aux soins de santé en milieu rural, le gouvernement mise sur une solution pragmatique : les cliniques mobiles.

Ce dispositif, lancé en 2019 dans le cadre du Programme d'Urgence de Développement Communautaire (PUDC), s'impose progressivement comme un outil majeur de réduction des inégalités sanitaires.

Les cliniques mobiles permettent de rapprocher les soins des populations éloignées des centres de santé fixes, en particulier dans les zones rurales les plus enclavées. Entièrement équipées de laboratoires, de pharmacies et de matériels médicaux modernes, ces unités de soins itinérantes offrent des prestations de qualité, contribuant ainsi à sauver des vies humaines.

Entre juillet 2020 et juin 2024, plus de 2 926 femmes enceintes ont pu bénéficier de soins via ces structures. Un chiffre qui témoigne de l'impact concret de l'initiative.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Depuis le déploiement des 5 premières cliniques mobiles en 2020, près de 2 700 villages sont desservis à travers tout le territoire, pour un potentiel de 2,5 millions de bénéficiaires.

Chaque unité est capable d'assurer environ 276 000 consultations par an, avec un rôle important dans le dépistage des pathologies et une prise en charge rapide et efficace des patients.

Fort de cette expérience positive, le ministère de la Santé veut étendre le dispositif.

Le plan prévoit le renforcement de la flotte, avec au moins cinq nouvelles cliniques mobiles par région dans les années à venir.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.