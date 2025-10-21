Togo: Les prix ont reculé en septembre

Paru ce mardi, le journal Le Médium titre sur une note encourageante : une baisse de 1,7% des prix à la consommation au mois de septembre (en glissement annuel).

Une tendance qui soulage les ménages, mais qui soulève aussi une question essentielle : s'agit-il d'un recul passager ou du début d'un cycle désinflationniste durable ?

Selon les données publiées par l'Institut national de la statistique, cette baisse s'explique principalement par le repli des prix des produits alimentaires, des carburants et de certains services. Après plusieurs mois de tensions inflationnistes alimentées par des chocs externes et des déséquilibres structurels, ce recul apparaît comme un premier signe positif.