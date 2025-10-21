Togo: Les athlètes togolais se préparent pour Riyad

21 Octobre 2025
Togonews (Lomé)

Les sportifs togolais participeront aux les Jeux de la Solidarité islamique prévus du 7 au 21 novembre 2025 à Riyad, en Arabie saoudite.

Organisés sous l'égide de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI), les Jeux de la Solidarité islamique rassemblent des athlètes issus de plus de 57 pays membres. Lancés pour la première fois en 2005, ils ont pour objectif de promouvoir la fraternité et la solidarité entre les nations musulmanes à travers le sport.

La 5e édition, initialement prévue en 2021 à cause de la pandémie, s'est finalement tenue en 2022 à Konya (Turquie). Pour 2025, Riyad accueille les jeux, qui verront s'affronter les meilleures nations dans plus de 20 disciplines, allant de l'athlétisme à la natation, en passant par le judo, le taekwondo ou encore le football.

Cet événement proposera des compétitions dans 21 disciplines.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.