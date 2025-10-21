Togo: Les athlètes togolais se préparent pour Riyad

Les sportifs togolais participeront aux les Jeux de la Solidarité islamique prévus du 7 au 21 novembre 2025 à Riyad, en Arabie saoudite.

Organisés sous l'égide de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI), les Jeux de la Solidarité islamique rassemblent des athlètes issus de plus de 57 pays membres. Lancés pour la première fois en 2005, ils ont pour objectif de promouvoir la fraternité et la solidarité entre les nations musulmanes à travers le sport.

La 5e édition, initialement prévue en 2021 à cause de la pandémie, s'est finalement tenue en 2022 à Konya (Turquie). Pour 2025, Riyad accueille les jeux, qui verront s'affronter les meilleures nations dans plus de 20 disciplines, allant de l'athlétisme à la natation, en passant par le judo, le taekwondo ou encore le football.

Cet événement proposera des compétitions dans 21 disciplines.