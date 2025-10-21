Burkina Faso: Faso Mêbo à Dédougou - Quatre tonnes de ciment et des agrégats pour l'initiative présidentielle

L'Association des transporteurs en commun de Dédougou et l'Entreprise Zalla Aboubacar et frères ont donné respectivement quatre tonnes de ciment et deux voyages, un de sable et l'autre de granite à l'initiative présidentielle Faso Mêbo. La cérémonie de remise s'est déroulée, ce lundi 20 octobre 2025 à Dédougou, en présence du haut-commissaire du Mouhoun, Souleymane Nakanabo.

Lancée officiellement à Dédougou, le 16 octobre dernier, l'initiative présidentielle Faso Mêbo enregistre au fur et à mesure des dons. C'est dans ce sens que ce lundi 20 octobre 2025, le comité de réception a enregistré un don de quatre tonnes de ciment et un voyage de sable (22 m3) et un autre de granite du même volume. Ces donations proviennent respectivement de l'Association des transporteurs en commun de la ville de Dédougou et de l'Entreprise Zalla et frères.

La cérémonie de remise s'est déroulée en présence du haut-commissaire du Mouhoun, Souleymane Nakanabo. Il s'est chargé de remettre à chacun des donateurs son « attestation de réception de don pour Faso Mêbo de Dédougou ». Le geste de ces derniers est une réponse à l'appel des plus hautes autorités du pays et leur désir de contribuer à bâtir le Burkina Faso.

« C'est notre patrie et nous devons nous donner la main pour qu'elle soit construite et prospère », a lancé Soumaïla Ouédraogo, un chef de gare à Dédougou. Abdoul Kader Traoré, un autre responsable de compagnie de transport d'ajouter que « nous ne pouvons pas rester en marge de cette dynamique. Alors, on s'est concerté pour apporter notre petite contribution ».

Le haut-commissaire a traduit sa reconnaissance aux transporteurs et à l'entreprise pour cet élan de solidarité. « C'est un acte patriotique qui permet de construire ensemble le Faso dont nous rêvons », a-t-il déclaré. Il a invité les populations à se mobiliser pour ce grand projet bâtisseur.