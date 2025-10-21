Afrique de l'Ouest: L'enquête sur la mort du jeune footballeur Cheikh Touré et la lutte contre la Fièvre de la vallée du rift en exergue dans les quotidiens

Dakar — L'enquête sur la mort de Cheikh Touré, jeune footballeur sénégalais tué par de faux agents recruteurs au Ghana, la visite du chef de l'Etat au Kenya, la lutte contre la Fièvre de la vallée du rift sont entre autres sujets au menu des quotidiens reçus, mardi, à l'Agence de presse sénégalaise (APS).

Concernant la mort de Cheikh Touré, L'Observateur annonce que "l'enquête ghanéenne désigne un suspect clé".

"L'enquête ouverte par les autorités ghanéennes, saisies par le gouvernement du Sénégal, avance à grands pas. Les investigations portent sur la mort suspecte de Cheikh Touré, un jeune ressortissant sénégalais dont le corps a été découvert dans un hôpital de la région d'Ashanti, à près de 250 kilomètres d'Accra. Selon les informations communiquées par la police locale, l'individu ayant déposé le corps du défunt à la morgue a été formellement identifié. Il s'agit d'un nommé Issah, désormais considéré comme le principal suspect dans le cadre de cette enquête sur la mort jugée +non naturelle+ de Cheikh Touré", rapporte L'Observateur.

Selon Libération, "la police d'Ashanti a livré les premiers éléments de l'enquête sur la mort de Cheikh Touré".

"Le Département régional des enquêtes criminelles (Cid) d'Ashanti a confirmé avoir ouvert des investigations pour faire la lumière sur l'affaire Cheikh Touré du nom de ce jeune gardien de but sénégalais piégé par de faux recruteurs, rançonné puis tué au Ghana. +Les enquêtes initiales ont révélé que le défunt a été déposé à la morgue par un individu identifié comme Issah (ndlr, sûrement Issa), qui a affirmé être son frère+, renseigne le Cid", écrit le journal.

Le Soleil se fait l'écho de "l'appel pressant du chef de l'Etat" pour la "restauration de la mémoire des héros africains".

Le journal souligne que Bassirou Diomaye qui mène une visite de trois jours au Kenya, était l'invité d'honneur des célébrations officielles de la Journée des Héros (Mashujaa Day) au stade Itookwe, dans le comté de Kitui.

A cette occasion, le chef de l'Etat sénégalais a exhorté les Africains à mieux s'approprier leur histoire afin de mieux affronter les défis liés au développement et à la mondialisation.

Le journal revient également sur les chiffres de la Fièvre de la vallée du Rift communiqués par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, lundi lors d'une conférence de presse.

"Depuis le 20 septembre 2025, le Sénégal est en situation d'épidémie. 258 cas positifs de fièvre de la vallée du rift ont été enregistrés dont 21 morts. Les données épidémiologiques présentées, hier, par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, en première ligne dans la riposte, montrent que les jeunes sont les plus touchés par la maladie", avec 147 cas sur les 258 confirmés, rapporte le journal.

Cette situation, selon le ministre de la Santé, Ibrahima Sy, est liée au fait que cette tranche d'âge passe beaucoup de temps dehors la nuit, à partir de 20 heures, moment choisi souvent par les moustiques responsables de la contamination pour sévir, souligne Le Soleil.

Sud Quotidien souligne que "l'Etat est en ordre de bataille" avec la réactivation des comités de gestion des épidémies à tous les niveaux, permettant une coordination rapide et efficace contre l'épidémie.

Vox Populi note que "le ministre de la Santé rassure sur le ralentissement de la progression de l'épidémie" grâce à un "ensemble d'efforts conjugués" ayant permis de contenir la maladie.

"1, 3 milliards de franc CFA dépensé en un mois de lutte contre la maladie ; riposte multisectorielle coordonnée à l'échelle nationale et régionale avec l'activation des comités de gestion des épidémies à tous les niveaux ; vaccination des petits ruminants, lutte antivectorielle, déploiement des laboratoires mobiles de l'Institut Pasteur", cite Vox Populi.