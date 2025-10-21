Sénégal: Restitution des activités sur les mutilations génitales féminines et les mariages d'enfants

Bakel — Le point focal institutionnel du Comité départemental de protection de l'enfant (CDPE) de Bakel (est), Dibor Ndiaye, a présenté, lundi, le rapport des activités trimestrielles menées dans le département sur l'abandon des Mutilations génitales féminines (MGF) et les mariages précoces, a constaté l'APS.

"Nous sommes là pour restituer les activités qu'on avait déroulées au mois de juillet, août et septembre sur les MGF et les mariages d'enfants. C'était pour faire le point des actions menées, partager les résultats obtenus mais aussi identifier les défis et les perspectives à venir", a déclaré Mme Ndiaye.

Elle s'exprimait lors de la rencontre présidée par l'adjoint au sous-préfet de Moudéry, El Hadj Babacar Faye. Des autorités territoriales, chefs de service et "Bajenux Gox" (maîtresse de quartier) ont également pris part à la rencontre.

Douze villages situés entre les communes de Moudéry et Gabou ainsi que 12 quartiers de Bakel et Diawara ont été concernés par ces activités financées par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) à plus de 6,9 millions de FCFA, a indiqué Dibor Ndiaye, également cheffe de service départemental de l'action sociale de Bakel.

"Parler des MGF et mariages d'enfants est difficile dans certaines zones. Il y a toujours cette réticence. Ce sont des croyances qui sont ancrées au niveau des populations, les animateurs étaient parfois confrontés à ce problème", a-t-elle relevé, saluant la collaboration de certains chefs de village et l'adhésion des autorités.

Elle a aussi évoqué l'absence de suivi dans les zones concernées pour connaître l'impact des activités déroulées.

"Vu la position géographique du département, nous avons pensé mener des activités de concert avec nos frères mauritaniens et maliens. D'après les échos, la majeure partie des gens qui font la pratique traversent les frontières pour le faire dans les pays voisins", a-t-elle relevé.

Elle a souligné que beaucoup d'acteurs communautaires travaillent pour l'élimination définitive des MGF et les mariages d'enfants dans le département.