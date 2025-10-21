Sénégal: Des personnalités des milieux culturel et religieux rendent hommage à Abdou Aziz Mbaye, inhumé au cimetière Khalkhouss

Tivaouane — Des personnalités des milieux religieux tidjane et culturel ont rendu lundi un vibrant hommage à Abdou Aziz Mbaye, le président de l'Association nationale des communicateurs traditionnels du Sénégal (ANCTS), inhumé le même jour au cimetière Khalkhouss de Tivaouane.

Décédé dimanche à l'âge de 73 ans à l'hôpital Fann de Dakar, des suites d'une maladie, Abdou Aziz Mbaye était membre de la cellule de communication de l'Association Jama'atou Nour Assouniya (AJANA), en charge des travaux de la grande mosquée de Tivaouane.

Proche de la famille d'El Hadji Malick Sy, le défunt, affectueusement surnommé "Aziz Mame Fama", était une figure majeure de la communication traditionnelle. Homme de foi, de parole et d'engagement, il incarnait l'alliance entre la tradition orale et les valeurs spirituelles de la confrérie tidjane.

Enseignement, administration et médias

Avant de se consacrer à la communication, Abdou Aziz Mbaye avait d'abord exercé le métier d'enseignant, une vocation qu'il porta avec passion et rigueur. Il rejoignit ensuite l'administration en tant que contrôleur économique, où il se distingua par son sens du devoir et de la discipline.

Son amour profond pour la culture et la transmission du savoir, l'orienta par la suite vers les médias. A Walfadjri, où il fit ses débuts en tant qu'animateur, il se fit remarquer par sa prestance et sa maîtrise du verbe, avant de rejoindre la Télévision Futurs Médias (TFM).

À la TFM, il s'imposa comme un des animateurs les plus respectés du paysage audiovisuel sénégalais.

Sentinelle de la communication traditionnelle

En tant que président de l'ANCTS, Abdou Aziz Mbaye oeuvra sans relâche pour la reconnaissance et la professionnalisation des communicateurs traditionnels. Il militait pour leur structuration, leur formation et leur valorisation institutionnelle, convaincu qu'ils constituent un maillon essentiel du patrimoine culturel et de la paix sociale.

Au sein de l'Association Jama'atou Nour Assouniya (AJANA), en charge des travaux de la grande mosquée de Tivaouane, il assurait la communication avec constance et loyauté, contribuant ainsi à renforcer la cohésion et la visibilité de cette organisation religieuse.

Ses pairs saluaient unanimement sa rigueur, sa fidélité et sa profonde dévotion aux idéaux de la tidjaniyya.

Doté d'une vaste culture religieuse et historique, Abdou Aziz Mbaye "Mame Fama" prônait une communication enracinée dans les valeurs spirituelles, morales et citoyennes. Ses interventions médiatiques, empreintes de sagesse et d'humilité, traduisaient un attachement indéfectible à la foi, à la paix et à l'unité nationale.

Cérémonie d'adieu et inhumation à Tivaouane

Un récital de Coran a été organisé à la zawiya Seydi El Hadji Malick Sy en hommage au défunt, peu après la prière de Tisbar.

Dès 14 heures, notables, communicateurs traditionnels, proches et fidèles se sont massés dans l'enceinte de la zawiyya, malgré la forte chaleur, pour saluer une dernière fois celui dont la voix rythmait les grands rendez-vous religieux de la cité.

La prière mortuaire, dirigée par l'imam Cheikh Ahmed Tall, a été précédée de témoignages émouvants, dont celui d'El Hadji Mansour Mbaye, qui a salué "un homme dont les belles actions continueront d'être chantées par la postérité".

Après la prière, le cortège funèbre a pris la direction du cimetière de Khalkhouss, où Abdou Aziz Mbaye a été inhumé dans une grande ferveur.

Outre le préfet du département de Tivaouane, de nombreuses personnalités du landerneau culturel et celui religieux, parmi lesquelles Serigne Mansour Sy, Cheikh Tidiane Sy, Youssou Ndour, Mbaye Dièye Faye, Khadim Samb et Abdoulaye Mbaye Pekh, ont assisté à la cérémonie funèbre, marquée par une vive émotion et un profond recueillement.

Un serviteur de la confrérie tidiane

La disparition d'Abdou Aziz Mbaye laisse un vide immense au sein de la communauté tidjane, du monde médiatique et de la communication traditionnelle.

A l'annonce de son décès, le khalife général des Tidjanes avait ordonné le transfert de sa dépouille à Tivaouane pour son inhumation, signe de son estime pour ce serviteur dévoué de la confrérie.

Sa voix, sa sagesse et son engagement continueront longtemps de résonner dans la mémoire collective, à Tivaouane et à travers le pays.