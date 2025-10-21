Madagascar: FMF - Des primes pour les anciennes gloires du football

Quarante-quatre gloires du ballon rond malgache ont reçu hier une aide financière de la Fédération Malgache de Football (FMF), incluant une part du « prize money » du CHAN 2024. Un geste récurrent, salué par les bénéficiaires, qui appellent à une pérennisation du soutien.

La Fédération Malgache de Football a remis hier, au siège fédéral à Isoraka, une aide financière à 44 anciens joueurs emblématiques du football malgache, regroupés au sein de l'association des « anciennes gloires ». Ces légendes, qui ont porté haut les couleurs nationales à travers les années, ont bénéficié d'une part du « prize money » remporté par les Barea lors du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2024 à l'issue duquel l'équipe nationale a décroché le titre de vice-championne d'Afrique.

Le président de la FMF, Alfred Randriamanampisoa, a insisté sur le caractère annuel de cette initiative : « Ce soutien se poursuit chaque année pour honorer ceux qui ont fait la fierté de notre football ». L'association, créée officiellement le 21 août dernier et reconnue sur le plan légal, est présidée par Maître Kira. Actuellement malade, il a été représenté par son vice-président, Abdou, qui a exprimé sa gratitude envers la fédération. « Des discussions avaient eu lieu en décembre dernier avec le président de la FMF sur une aide provenant de la FIFA, destinée aux anciens joueurs. C'est chose faite aujourd'hui », a déclaré Abdou.

Vers l'avenir

L'association regroupe non seulement les anciens Barea, mais aussi des figures comme Jeremy, Do, Voaja, René Kely, Joel et bien d'autres. Elle s'ouvre à tous les anciens présélectionnés des équipes nationales (Club M, Scorpions, Barea) ayant dépassé 60 ans, y compris ceux installés à l'étranger, tels que Frédéric à La Réunion ou d'autres à Maurice. « Nous ne négligeons personne et ne favorisons pas les uns au détriment des autres », a ajouté Abdou.

Au-delà de l'aide immédiate, les membres plaident pour une continuité : délivrance de cartes permanentes aux anciens, intégration d'un représentant dans les instances dirigeantes de la FMF, et renforcement du rôle de l'association dans la gouvernance du football malgache. « Nous comptons sur vous pour changer les choses et voir la réalité du pays en ce moment difficile. Avec Maître Kira et Abdou, mais aussi Jeremy, Do, Voaja... nous formons une famille unie », ont-ils conclu, en remerciant la FMF pour ce « coup de main » dans les temps difficiles.