Maroc: Le pays sacré champion du monde U20

Dans une finale haletante disputée dimanche 20 octobre au Stade national de Santiago, le Maroc a écrit l'une des plus belles pages de son histoire footballistique en remportant la Coupe du monde U20 de la FIFA.

Face à une Argentine réputée pour sa tradition de jeu et son palmarès impressionnant, les Lionceaux de l'Atlas ont déjoué tous les pronostics en s'imposant 2-0, grâce à un doublé éclatant de l'attaquant Yassir Zabiri. Sous la houlette du sélectionneur Mohamed Ouahbi, les jeunes Marocains ont démontré une maîtrise tactique et une combativité exemplaire tout au long du tournoi.

Après avoir éliminé des géants comme l'Espagne, le Brésil, la Corée du Sud, les États-Unis et la France en demi-finale, le Maroc s'est hissé au sommet mondial, devenant ainsi la deuxième nation africaine à décrocher ce titre après le Ghana en 2009. Le match s'est joué devant près de 43 000 spectateurs, dont une majorité acquise à la cause marocaine. Zabiri, désigné homme du match, a ouvert le score dès la 12e minute sur un coup franc magistral, avant de doubler la mise à la 29e minute sur une action collective bien construite.

L'Argentine, pourtant favorite, n'a jamais réussi à inverser la tendance. Ce sacre intervient à deux mois de la Coupe d'Afrique des Nations que le Maroc s'apprête à organiser, et il résonne comme un signal fort du renouveau du football africain. Cette victoire a déclenché une vague d'euphorie à travers tout le royaume.

De Casablanca à Oujda, en passant par Marrakech et Fès, les scènes de liesse ont illuminé les rues, témoignant de la fierté d'un peuple uni derrière sa jeunesse triomphante. Le roi Mohammed VI a salué la performance exceptionnelle des Lionceaux, soulignant leur courage, leur discipline et leur esprit de sacrifice. Le Maroc, désormais champion du monde U20, s'impose comme une puissance montante du football mondial, avec une génération dorée prête à écrire l'avenir.