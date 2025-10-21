Madagascar: Expression - Le grand écart !

Le politicien doit être souple pour enjamber les régimes qui se succèdent. Cette qualité se transmet de génération en génération, depuis la Première République. Il faut aussi savoir afficher une mimique faciale convaincante.

La politique est un métier, une profession caractérisée par l'alternance du pouvoir : un CDD de cinq ans, à moins que le peuple ne décide d'arracher le pouvoir des mains du président. Ici, « CV » signifie carrière volatile, car le parcours professionnel y est en dents de scie -- tumultueux, variant au gré des règles de succession.

Savoir retourner sa veste avec délicatesse s'avère être un véritable talent. Toujours dans la tendance ! La girouette tourne à tous les vents. Autrefois, il était d'usage de rouler le « r » ; aujourd'hui, il est plutôt conseillé d'inclure le mot refondation dans toute déclaration - fanambarana oblige. Apparemment, on ressasse la même formule. Ce n'est pas de l'opportunisme, non. Au contraire, les membres d'associations accidentellement fondées tendent la main à l'administration fraîchement restaurée.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Hormis les dinosaures qui tentent de s'adapter à leur environnement, de jeunes visages volent désormais la vedette à la Gen Z, pourtant celle qui a sué sang et eau pour espérer un changement de système. Ces usurpateurs polymorphes appartiennent en réalité à la génération Zombie, assoiffée de pouvoir.

Force est de rappeler que ces Zombies ont parfaitement assimilé les leçons de leurs mentors bien-aimés. Si ces derniers maîtrisaient déjà l'art du grand écart, leurs héritiers ont su surpasser leurs maîtres. La danse classique est devenue leur domaine de prédilection -- voire le sport national.

Du directeur régional au ministre, en passant par le chef fokontany, chacun semble lancé dans une course effrénée. Objectifs personnels, ambitions diverses : tous poursuivent leur propre destinée.

La fortune, dit-on, sourit aux audacieux. Mais qu'est-ce que l'audace, finalement ? Il ne s'agit pas simplement de braver les dangers lors des manifestations publiques. Ce genre d'initiative est souvent laissé aux plus impulsifs. Les plus habiles, eux, préfèrent manoeuvrer en douceur, loin des projecteurs.

Le courageux, désormais, c'est l'imposteur...