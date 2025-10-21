Madagascar: Herintsalama Rajaonarivelo - Un Premier ministre issu du secteur privé

Herintsalama Rajaonarivelo, personnalité du secteur privé, a été nommé Premier ministre par le colonel Michaël Randrianirina.

Herintsalama Rajaonarivelo, issu du secteur privé, a été nommé Premier ministre hier à Iavoloha. La décision a été prise par le président de la Refondation de la République, le colonel Michaël Randrianirina.

Son nom est connu dans les milieux économiques. Il a présidé à plusieurs reprises le Groupement du patronat malgache (Fivmpama). Jusqu'à sa nomination, il dirigeait le conseil d'administration de la BNI Madagascar, l'une des principales institutions financières du pays.

Le président de la Refondation a mis en avant son expérience internationale. Comme consultant, il a travaillé avec la Banque mondiale, l'Union européenne et la Banque africaine de développement (BAD). Cet élément aurait pesé dans le choix du nouveau chef du gouvernement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Attentes

Sa nomination répond en partie aux revendications du mouvement Gen Z, qui réclamait un Premier ministre technocrate et sans appartenance partisane. Herintsalama Rajaonarivelo n'est affilié à aucun parti politique.

Le secteur privé accueille également ce choix avec intérêt. Ses représentants espèrent un retour de la confiance entre l'État et les entreprises, ainsi qu'une relance de l'économie. Les difficultés liées à l'eau et à l'électricité sont parmi les dossiers jugés prioritaires.

« Nous espérons qu'au vu de son expérience, le nouveau Premier ministre saura résoudre les problèmes urgents», a déclaré Bien Aimé Randrianarisoa, député de Fenoarivobe.

Le nouveau chef du gouvernement devra rapidement entrer en fonction. La cérémonie de passation est prévue dans les prochaines heures. Il lui faudra ensuite former son équipe.

Le Parlement ouvre aujourd'hui sa deuxième session ordinaire, consacrée à l'examen du projet de loi de finances initiale (LFI). Le nouveau Premier ministre est donc confronté à un calendrier serré et à des attentes immédiates.