Afrique: Barea CHAN - Prize Money - La fédération de football pointée du doigt

Scandale sur les primes. Environ un million de dollars aurait été déduit des 1,2 million de dollars de primes des Barea, médaillés d'argent au Championnat d'Afrique des nations (CHAN).

Sur la défensive, la Fédération malgache de football (FMF) tente de se justifier. Les « éclaircissements » arrivent au compte-gouttes, après les grognes des joueurs, insatisfaits du montant réduit de leurs primes.

Les Barea de la CAN 2019 en Égypte ont tiré la sonnette d'alarme. S'adressant à la fédération, Faneva Andriantsima et Voavy Paulin ont insisté, dans une vidéo publiée sur Facebook: « Rends à César ce qui est à César (...). Il suffit d'honorer ce qui a été promis initialement. Ces joueurs ont mouillé leur maillot, quitté leur famille pendant plus d'un mois pour obtenir ce résultat : la médaille d'argent au CHAN. Ils ont peur de réclamer leur droit, de peur de ne plus être convoqués à la prochaine sélection. »

Lalaina Nomenjanahary, alias Bolida, s'est dit, quant à lui, étonné de la décision de la fédération de réduire le montant des primes : « D'après mon expérience, c'est le pays hôte et organisateur qui prend tout en charge. »

L'ancien joueur du Club M, Salomon Charlot Andriamady, réclame également le détail des comptes de la délégation au CHAN : « Ce n'est plus le moment de raconter des histoires, tout est vérifiable sur Internet. »

Le président de la fédération, Alfred Randriamanampisoa, a dévoilé samedi le montant exact perçu par chaque bénéficiaire.

«Ils ont sûrement fait leur calcul par rapport au montant initial de 1,2 million USD, alors que la CAF a déjà retiré à la source différentes charges: droits TV, frais d'hôtel, frais de déplacement», a-t-il précisé.

« Chaque bénéficiaire - les vingt-neuf joueurs, le coach Rôrô et les huit membres du staff - a reçu 61 824 500 ariary. C'est vérifiable sur leurs relevés de compte. »

Chaque joueur aurait ainsi perçu un peu plus de 61 millions d'ariary, au lieu des 71 ou 73 millions attendus.

Incohérences

Selon le règlement du CHAN, chapitre 38, article 97.2 : « Les droits de télévision et de radiodiffusion, les revenus de la publicité (...) appartiennent exclusivement à la CAF. »

Et à l'article 102 : « L'association organisatrice du tournoi final a l'obligation de prendre à sa charge les dépenses suivantes : 102.2 - Les frais de séjour des équipes des fédérations participantes pour un maximum de trente personnes par équipe. »

Les explications se font donc de plus en plus confuses.

Le chef de délégation au CHAN, Benjamin Rabemanantsoa, a apporté à son tour des rectifications : « La CAF n'a pas entièrement viré la totalité des primes de 1,2 million USD. Elle a déjà déduit les amendes du CHAN 2024, les cartons et autres, les coûts de production TV des éliminatoires de la CAN 2023, ainsi que les coûts des ballons de marque Puma. Il ne restait plus qu'environ 1,1 million USD. »

Le mode de répartition de 60 % pour les joueurs et 40 % pour la fédération n'est pas mentionné dans le règlement : il s'agirait d'une décision du comité exécutif.

Le responsable a ajouté d'autres précisions : « La CAF a pris en charge 23 joueurs, le coach et le staff. Nous avons amené six joueurs supplémentaires au cas où il y aurait des blessures. L'hébergement et les billets d'avion de ces derniers ont été à la charge de la fédération. »

Ces joueurs en surnombre ont eux aussi bénéficié des primes. Selon ce responsable, 42 membres de la délégation ont perçu des primes : les 29 Barea, le coach, les huit membres du staff et quatre personnels de la FMF.