Madagascar: Livre - « Imady - Ny fitiavana sy ny tantara » cartonne

Publié fin juillet, l'ouvrage « Imady : Ny fitiavana sy ny tantara » s'est vendu à plus de trois cent vingt exemplaires en deux mois. Son succès montre l'engouement pour cette histoire malgache.

Un ouvrage qui plonge le lecteur au coeur du village d'Imady, un lieu chargé de mémoire, de culture et d'amour. À travers ses pages, Mampita Iorenana, jeune originaire d'Imady et passionné par la culture et la mémoire collective, dévoile l'identité profonde du village, ses valeurs humaines, ses lieux emblématiques et la sagesse transmise de génération en génération. Le lecteur découvre ainsi un Imady vivant, où traditions et modernité se mêlent, et où chaque récit illustre l'importance de préserver l'héritage culturel.

L'originalité de l'ouvrage réside dans sa capacité à mêler fiction et mémoire historique. Chaque chapitre s'appuie sur des faits, des légendes et des expériences réelles, tout en racontant une histoire d'amour symbolique entre deux jeunes personnages liés par la tradition et le destin.

Témoignage

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette approche transforme le livre en un témoignage culturel, une oeuvre poétique et un acte de préservation identitaire. Le style reflète également la voix d'un jeune Malagasy moderne, fier de ses racines et conscient des défis de son époque.

Animé par son amour pour sa terre natale et son engagement à transmettre les valeurs du fihavanana, du respect et de l'humilité, l'auteur prépare déjà un nouveau projet : une bande dessinée inspirée d'Imady, destinée aux enfants du village et aux jeunes de la diaspora betsileo. L'objectif est de faire découvrir l'histoire et les valeurs du village dès le plus jeune âge, à travers des récits et des illustrations adaptés, contribuant ainsi à la préservation et à la valorisation du patrimoine culturel malagasy.

Portrait

Mampita Iorenana est un jeune originaire d'Imady, Ambositra, au coeur du pays Betsileo. Scout engagé au sein de Tily eto Madagasikara, il est également passionné par la communication, la culture et la mémoire collective.À travers ses écrits et ses projets, il s'efforce de valoriser les histoires locales et de raviver l'amour du terroir dans le coeur des jeunes Malagasy.« Imady : Ny fitiavana sy ny tantara » n'est donc pas seulement un livre : c'est un hommage vivant à un village, un héritage à découvrir et à préserver, et une invitation à célébrer la richesse culturelle malgache.Cassie Ramiandrasoa