Ethiopie: Le ministre des Finances s'entretient avec les PDG de Bayer AG et d'Africa50 en vue d'établir un partenariat stratégique

Addis Ababa — Le ministre éthiopien des Finances, Ahmed Shide, a rencontré le PDG de Bayer AG, Bill Anderson, ainsi que le PDG d'Africa50, Alain Ebobissé, pour explorer les opportunités de renforcement de la collaboration et des partenariats avec l'Éthiopie.

Lors de son entretien avec le PDG de Bayer AG, les échanges ont porté sur les perspectives de partenariat et d'investissement dans le secteur pharmaceutique éthiopien, un domaine en pleine croissance.

Le ministre Ahmed met en avant le potentiel de l'Éthiopie pour le développement du secteur pharmaceutique

Au cours de la discussion, le ministre éthiopien des Finances, Ahmed Shide, a mis en avant les solides fondamentaux économiques et les avantages concurrentiels de l'Éthiopie. Il a souligné que le pays compte parmi les économies et les populations les plus dynamiques du continent africain, selon les données du ministère des Finances.

Il a réaffirmé l'engagement du gouvernement à créer un environnement favorable à l'investissement, encourageant les partenariats internationaux dans des secteurs stratégiques à fort impact, notamment l'industrie pharmaceutique.

La réunion a également abordé les pistes de collaboration visant à renforcer la production locale de médicaments essentiels.

Le ministre a souligné la position géostratégique de l'Éthiopie et ses avantages logistiques, notamment le vaste réseau de fret d'Ethiopian Airlines et la présence à Addis-Abeba du siège du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC). Ces atouts font de l'Éthiopie une plateforme idéale pour la fabrication et la distribution régionales de produits pharmaceutiques.

Il a également présenté les mesures incitatives mises en place par le gouvernement pour attirer les investissements, telles que le parc industriel de Kilinto, dédié à la fabrication pharmaceutique, des exonérations fiscales attractives, ainsi qu'un cadre réglementaire rigoureux garantissant la qualité des produits et la confiance des investisseurs.

Pour sa part, le PDG de Bayer AG, Bill Anderson, a salué la vision du gouvernement éthiopien et sa volonté de collaborer avec des partenaires internationaux. Il a exprimé l'intérêt de Bayer pour explorer davantage les opportunités d'investissement dans le pays, afin de soutenir les efforts visant à élargir l'accès aux médicaments essentiels et à renforcer les capacités locales de production pharmaceutique.

Dans le même esprit, le ministre éthiopien des Finances, Ahmed Shide, s'est entretenu avec le PDG d'Africa50, Alain Ebobissé, afin de discuter d'une collaboration accrue dans le développement d'infrastructures à fort impact.

Le ministre a réaffirmé que le développement des infrastructures demeure une priorité nationale stratégique. Il a souligné la nécessité d'un financement adéquat pour concrétiser des projets structurants, tout en mettant en avant l'importance croissante de solutions de financement innovantes et mixtes pour combler les déficits de financement.

Abordant la question du secteur énergétique, le ministre des Finances a mis en lumière le fort potentiel d'investissement dans les énergies vertes, ainsi que l'importance d'initiatives régionales telles que Mission 300, qui visent à élargir l'accès à une énergie durable tout en soutenant la transformation économique à l'échelle du continent.

De son côté, Alain Ebobissé, PDG d'Africa50, a réaffirmé l'engagement de son organisation à collaborer étroitement avec le gouvernement éthiopien pour structurer et mettre en oeuvre des projets d'infrastructure à fort impact, capables d'accélérer la croissance économique du pays et de renforcer la connectivité régionale.