Addis Ababa — Le lancement du réseau AfrioCAT à Addis-Abeba devrait renforcer la lutte contre la dégradation des sols et l'insécurité alimentaire sur le continent africain, a déclaré Edna Chidule Kalima, responsable du programme sur le changement climatique au sein de la Direction de l'agriculture, de la sécurité alimentaire et de la durabilité environnementale de l'AUDA-NEPAD.

Cette déclaration a été faite lors de l'atelier inaugural organisé aujourd'hui dans la capitale éthiopienne. L'événement était coorganisé par l'AUDA-NEPAD, le Centre des ressources en eau et en terres de l'Agence de développement de l'Union africaine, ainsi que d'autres partenaires clés, dont le World Overview of Conservation Approaches and Technologies (WOCAT).

AfrioCAT devient ainsi le cluster régional officiel du WOCAT pour l'Afrique. Il est appelé à jouer un rôle moteur dans la promotion de la gestion durable des terres (GDT) et de la neutralité en matière de dégradation des terres (NDT) sur le continent.

Mme Kalima a souligné l'importance stratégique d'AfrioCAT dans la coordination des efforts régionaux face aux défis croissants liés à la dégradation des terres et à l'insécurité alimentaire.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

AfrioCAT mettra l'accent sur les approches et technologies de gestion durable des terres, un pilier essentiel pour appuyer les efforts en cours menés avec divers acteurs et partenaires, a souligné la responsable du programme.

Cette collaboration est cruciale pour permettre à l'Afrique de garantir sa sécurité alimentaire, renforcer sa résilience face aux crises climatiques et freiner la dégradation continue des terres à l'échelle continentale.

Elle a également rappelé que les programmes et projets de l'AUDA-NEPAD sont conçus pour favoriser l'autosuffisance alimentaire des États africains. Elle a cité en exemple la restauration de plus de 100 millions d'hectares de terres dégradées dans plusieurs pays, notamment en Éthiopie, au Gabon, au Malawi, au Rwanda et au Niger -- couvrant ainsi cinq communautés économiques régionales.

Ces initiatives mettent également l'accent sur l'amélioration de la fertilité et de la santé des sols, contribuant à l'objectif global : permettre à l'Afrique de nourrir ses populations par ses propres moyens tout en améliorant les conditions de vie.

La création d'AfrioCAT représente ainsi une étape stratégique majeure pour renforcer la voix de l'Afrique sur les questions foncières à l'échelle internationale.

Nicole Harari, chercheuse scientifique au sein de l'équipe de direction du WOCAT, a souligné que l'atelier inaugural organisé à Addis-Abeba, co-organisé par l'AUDA-NEPAD et le Centre des ressources en eau et en terres (WLRC), a réuni des praticiens, des chercheurs et des représentants gouvernementaux.

Elle a précisé que l'objectif principal était d'élaborer une stratégie et de structurer officiellement ce nouveau réseau afin d'améliorer et de promouvoir la gestion durable des terres.

Selon elle, AfrioCAT est conçu pour renforcer l'impact régional, favoriser le partage des connaissances Sud-Sud, renforcer le leadership local et intégrer la GDT et la NDR dans les stratégies régionales en tirant parti des connaissances et des outils mondiaux du WOCAT.

Les principales fonctions consistent à offrir un renforcement des capacités sur les méthodologies du WOCAT et à promouvoir l'échange de bonnes pratiques entre les pays africains et les communautés locales, a-t-elle déclaré.

Gete Zeleke, directeur du Centre des ressources en eau et en terres (WLRC), a qualifié la création d'AfrioCAT d'« action attendue depuis longtemps ».

Il a souligné qu'il manquait auparavant une plateforme mondiale permettant de partager des approches et des technologies utiles en matière de conservation, ce qui a conduit à la proposition du réseau WOCAT.

Gete a souligné que l'Afrique est le continent où les différentes formes de dégradation des terres affectent le plus gravement les écosystèmes et les moyens de subsistance de millions de personnes.

Il a également été annoncé que l'événement de lancement devait permettre aux participants d'acquérir une compréhension globale des pratiques de GDT, de tirer des enseignements des diverses expériences africaines et d'établir un réseau solide.