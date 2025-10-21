Ile Maurice: Le ministre Boolell défend l'intégration des vétérinaires malgaches, Veerapa s'insurge

21 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Stewelderson Casimir

C'est un débat qui n'est pas près de se terminer entre le ministre de l'Agro-industrie, Arvin Boolell, et le président de la Mauritius Veterinary Association, Radhakrishna Veerapa, autour d'une question sensible : l'intégration des vétérinaires formés à Madagascar dans le système mauricien.

Le ministre Boolell, lors du lancement d'un atelier mardi dernier sur le partenariat public-privé destiné à renforcer les services vétérinaires, a appelé à plus d'ouverture et d'équité envers les professionnels malgaches. «Il ne faut pas faire preuve de discrimination à leur égard. Ils méritent une inscription provisoire, puis permanente au registre vétérinaire», a-t-il affirmé.

Cette déclaration a immédiatement suscité la réaction du Dr Radhakrishna Veerapa, du Veterinary Council of Mauritius. «Je suis choqué !», a-t-il lancé, accusant le ministre de «discréditer l'honneur des vétérinaires mauriciens». Selon lui, «il n'y a jamais eu de cas de bullying» envers les vétérinaires malgaches. Il a tenu à rappeler que, selon la Veterinary Council Act 2020, seuls les praticiens agréés par le conseil peuvent exercer officiellement. «Certains vétérinaires malgaches participent à des campagnes de stérilisation organisées par la Mauritius Society for Animal Welfare, mais cela ne fait pas d'eux des vétérinaires enregistrés», a-t-il précisé.

Face à ces propos, le ministre Boolell a tenu à répondre fermement : «Dr Veerapa, avec tout le respect que je vous dois, mind your language. Vous êtes un esprit brillant, mais il y a de la place pour tout le monde. Les vétérinaires malgaches font du bon travail et méritent d'être reconnus.»

Le ministre a rappelé que cette question n'était pas nouvelle : «En 2005 déjà, quand un vétérinaire néo-zélandais était venu travailler à Maurice, certains lui avaient rendu la vie difficile. Nous devons évoluer. Nous vivons dans un monde de migration circulaire. Les professionnels mauriciens eux-mêmes exercent en Grande-Bretagne ou ailleurs.»

Pour lui, l'ouverture et la collaboration régionale sont essentielles au développement du secteur : «Nous devons partager nos connaissances, grandir ensemble et briser ce cercle vicieux de fermeture.»

