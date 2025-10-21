Ile Maurice: Un jeune se noie lors d'une partie de pêche

Selon les informations recueillies par la police de Bain-des-Dames, l'alerte a été donnée vers 14 h 30. Des éléments de la National Coast Guard (NCG), notamment le sergent Chockalingum et le policier Poonith, affectés à la sécurité du port, ont repêché le corps sans vie du jeune homme dans la partie du lagon située derrière les installations du CEB.

Les premières indications laissent penser à un tragique accident. Joey Alison se trouvait en compagnie d'un adolescent de 15 ans, qui habite également Cassis. Tous deux s'étaient rendus sur place pour une partie de pêche. Les deux jeunes avaient l'habitude de se rendre à cet endroit pour chercher «enn ti kari». À un moment, la ligne de pêche se serait coincée entre les rochers. En tentant de la récupérer, le jeune homme aurait glissé et aurait été emporté par les flots.

Malgré l'intervention rapide de la NCG, il était déjà trop tard lorsque le corps a été sorti de l'eau. La dépouille a été transférée à la morgue de l'hôpital Dr A. G. Jeetoo à Port-Louis.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'autopsie, pratiquée en début de soirée le même jour, a confirmé que la cause du décès est une asphyxie due à la noyade. Le corps a ensuite été remis à sa mère, Christelle Telcide, pour les funérailles.

Des pompiers, sous la supervision du constable Khodadeen, ont également apporté leur assistance lors de l'opération. La police de Bain-des-Dames poursuit son enquête pour comprendre les circonstances entourant cette tragédie qui a plongé une famille dans la consternation.