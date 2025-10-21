Burkina Faso: Assainissement et approvisionnement en eau potable - Des actions « fortes » à Manga et à Zabré

La sortie terrain initiée par l'Office national de l'eau et de l'assainissement (ONEA), au profit des journalistes, s'est poursuivie dans la ville de Manga et de Zabré, jeudi 16 octobre 2025. Dans ces deux localités, des actions mises en œuvre dans le cadre de l'accès à l'eau et à l'assainissement ont été constatées.

Conformément à ses missions et, en vue de satisfaire les besoins des citoyens en matière d'accès à l'eau potable et à l'assainissement, l'Office national de l'eau et de l'assainissement (ONEA) renforce ses actions dans les localités du pays. C'est, en effet, le constat fait par une équipe de journalistes, dans le cadre d'une caravane de presse que l'institution a organisée dans les villes de Manga, dans la région du Nazinon et de Zabré, dans le Nakambé. C'était le jeudi 16 octobre 2025. Tout comme dans la première étape de la tournée, dans la cité de l'Epervier, le centre de Manga multiple les initiatives pour l'atteinte des objectifs.

Selon son chef, Marcellin Yaméogo, le centre exploite 15 forages pour la production de l'eau. Il a fait savoir que la ville dispose de 15 forages cumulant un débit 61 m3/h environ, de deux salles de traitement équipés d'une pompe doseuse chacune de 27litre /h et deux châteaux d'eau métallique de forme circulaire de 150 m3 chacun.

« Le traitement de l'eau se fait avec des pastilles de chlore et de l'hypochlorite de calcium », a fait observer M. Yaméogo, ajoutant que 20 bornes fontaines sont également construites dans la localité. Tous ces efforts, a-t-il soutenu, ont permis de relever les défis en termes d'accès à l'eau potable à la population, mais bien plus au profit de ses 2331 abonnés actifs. Au secteur 2 de la ville, un forage de 5 m3/h, alimenté par un système solaire a été récemment installé pour renforcer la capacité de production en eau potable.

« Nous avons rapidement mis en service ce forage pour combler l'insuffisance de la ressource en eau et cela a été d'un grand apport dans l'approvisionnement en eau potable », a-t-il souligné. Par ailleurs, a fait savoir le chef de centre, dans le domaine de l'assainissement, de nombreuses latrines familiales ont été réalisées au profit des populations, à des coûts subventionnés. En effet, a-t-on relevé, 700 demandes de réalisations de latrines sont enregistrées chaque année dans la localité.

Maturin Bouda, habitants du secteur 4 en est un des bénéficiaires. Il a salué l'initiative de l'ONEA qui, de son avis, a permis aux membres de sa famille d'être dans de bonnes conditions de vie. « Cela nous a permis non seulement de renforcer la propriété de notre domicile, mais de préserver notre intimité », s'est-il réjoui.

Renforcer les acquis

Denis Rouamba a, lui aussi, saisi l'occasion pour se cons- truire une latrine qui a permis à sa famille, a-t-il confié, de pouvoir se laver, faire ses besoins que d'aller parfois en brousse ou chez son voisin immédiat pour les toilettes. « Je dis merci aux responsables qui ont contribué à nous soulager, parce que cela fait 7 ans qu'on se débrouillait pour nos besoins », a indiqué M. Rouamba. Pour renforcer l'ensemble de ces acquis, Marcellin Yaméogo a souligné qu'il y a le raccordement prochain de trois forages et bien d'autres actions d'envergure.

Après Manga, les mêmes efforts en vue de satisfaire les besoins des populations en eau potable et assainissement ont été notés dans la commune de Zabré, région du Nakambé. Là, ce sont au total 9 forages de 44 m3/h, dotés de groupe électrogène, 21 bornes fontaines et un château métallique cubique de 100 m3, qui ont été installés pour disponibiliser l'eau auprès des habitants. A Mangagou, à 5km au sud de la commune, se trouve l'un des forages nouvellement installés. Selon le chef de centre de Zabré, Arouna Guebré, le forage a un débit de 7 m3/h, alimenté par un groupe électrogène de 60 KVA.

Ce groupe, a-t-il précisé, alimente également un autre forage de 5 m3/h, situé à non loin du premier. « On n'est pas en manque d'eau. Souvent, on arrête certains forages pour ne pas déborder le débit », a relevé Arouna Guebré. Il a rassuré la population de la qualité de l'eau dont le traitement se fait mensuellement. Pour ce qui est du secteur de l'assainissement, il a souligné que depuis 2024, 525 latrines familiales ont été réalisées permettant d'éviter les risques de maladies liés aux installations non conformes.