Burkina Faso: Journées portes ouvertes du Centre universitaire de Kaya - Sous le signe du patriotisme, du civisme et de la citoyenneté

Le centre universitaire de Kaya a tenu, les 17 et 18 octobre 2025, la deuxième édition de ses journées portes ouvertes placées sur le thème : « Quelles stratégies pour davantage inculquer les notions de patriotisme, du civisme et de la citoyenneté dans le quotidien de l'étudiant burkinabè ».

Plusieurs activités ont couronné la IIe édition des Journées portes ouvertes (JPO) du Centre universitaire de Kaya (CUK) tenues, les 17 et 18 octobre 2025. Selon le chargé de mission du CUK, Adama Ouédraogo, il s'agit, entre autres, d'un colloque scientifique, d'une conférence sur le thème des JPO, d'une exposition et kermesse, des jeux de société, d'une course cyclisme et de la finale de sa coupe footballistique.

Placées sur le thème : « Quelles stratégies pour davantage inculquer les notions de patriotisme, du civisme et de la citoyenneté dans le quotidien de l'étudiant burkinabè », ces 48 heures de réflexion visent, selon lui, à mettre en valeur leurs formations.

« Il s'agit de faire connaitre ce que nous faisons et développer des initiatives pour faire des propositions dans l'avenir. Au cours de ces JPO, le mini colloque des thèmes pertinents a regroupé des enseignants-chercheurs et chercheurs du Burkina, du Sénégal, du Tchad et du Congo Brazzaville.

Et, le fruit de ces réflexions doit pouvoir apporter une plus-value au quotidien de nos populations », s'est réjoui Adama Ouédraogo. A l'écouter, le CUK dispose actuellement de six filières de niveau Licence : mathématique et physique-chimie, statistique et informatique appliquée à l'économie, comptabilité-contrôle et audit, management de la qualité en industrie agroalimentaire, génie civil option mine et carrière et psychologie-psychosociologie des interventions psychosociales.

Bâtir un Burkina Faso nouveau

Au cycle de master, a poursuivi, M. Ouédraogo, la filière mathématiques et physique-chimie se scinde en deux options pour un master en mathématique et un master en physique. Les JPO étant une opération de charme du CUK, le chargé de mission a rassuré l'opinion nationale que leurs formations dispensées sont en phases des réalités du moment avec à la clé un personnel qualifié et dynamique. « Nous avons un certain nombre de personnes ressources qui, chaque fois, répondent favorablement à nos appels », a-t-il insisté.

Pour le Directeur de cabinet (DIRCAB) du ministre en charge de l'Enseignement supérieur, Roger Nebié, le choix du thème de cette édition des JPO du CUK répond à la vision des plus hautes autorités qui est un citoyen nouveau pour un Burkina nouveau.

« A tous les échelons de notre société, il faut revoir la formation civique et patriotique de nos apprenants. Après l'immersion patriotique, pour aller dans le sens du mot d'ordre du chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, au niveau des Universités, désormais les notions de patriotisme, du civisme et de la citoyenneté feront partir des différents curricula pour tous les niveaux d'études », a souligné le DIRCAB Nebié.

Le porte-parole des parrains, le chef de canton de Sandbondtenga, le Naaba Koom, lui, a invité la jeunesse à l'exemplarité avec une dose de patriotisme et de discipline pour bâtir un Burkina Faso nouveau. « Nous mettrons tout en oeuvre pour apporter notre contribution au personnel d'enseignement pour une formation de qualité fondée sur des valeurs culturelles positives au profit de ses apprenants », a promis le Naaba Koom. Le porte-parole des invités d'honneur, Moctar Mando, président du Groupe COGEB, a réaffirmé de toujours accompagner le CUK dans l'organisation de ses activités à l'image des JPO.

« Nous nous engageons à accompagner le CUK sur tout le temps que cela le faudra parce que nous sommes des ressortissants de la province du Sandbondtenga et personne ne va construire cette université pour nous plus que les filles et fils des Koulsé. L'Etat a fait un pas et c'est à nous de l'accompagner pour que ce temple du savoir soit une référence au Burkina et dans la sous-région. Voici la vision et l'ambition que nous avons pour cette

université. Et nous nous engageons solennellement à travers l'appel du chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré pour apporter notre pierre à la construction de la Nation », a insisté le président du Group COGEB. En rappel, son entreprise a offert récemment du matériel à Faso Mêbo/Bobo-Dioulasso d'une valeur de 36 millions F CFA et un autre don à Faso Mêbo/Kaya d'un montant de 10 millions F CFA.