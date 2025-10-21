Burkina Faso: Trafic de stupéfiants - Un individu interpellé à Zabré

20 Octobre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)

La brigade territoriale de gendarmerie de Zabré, située dans le groupement départemental de Tenkodogo, dans la région de Nakambé (ex-Centre-Est) a mis la main sur un individu qui transportait des produits illicites lors d'une opération menée sur la base de renseignements précis.

En effet, dans la soirée du 9 octobre 2025, une équipe de ladite sous-unité a intercepté un individu en provenance d'un pays voisin au cours de sa mission. Ce dernier transportait à lui seul sept cartons de produits illicites, notamment du gebedols, du tetranors bolus, du arbahin, de good zoles, de goods albens, du diazoles, du centone, du baojis wans, de mégas powers, du loperon capsule, du calcium et de pénicilline. Ces produits d'un poids total de 131 kilogrammes environ sont estimés à une valeur de 4 000 000 de francs CFA.

Ce coup de filet réalisé par la brigade territoriale de gendarmerie de Zabré est d'autant plus salutaire que la fraude constitue une véritable gangrène.

Elle fragilise l'économie nationale, pèse lourdement sur le budget de l'Etat et contribue par le biais des devises et de stupéfiants, au financement du terrorisme. L'interpellation du présumé fraudeur a fait l'objet de procédure destinée à monsieur le procureur du Faso, près le tribunal de grande instance de Tenkodogo. Fidèle à sa mission et à la vision des plus hautes autorités du pays, la Gendarmerie nationale remercie les populations pour leur collaboration continue. Elle les encourage à renforcer cette coopération, essentielle pour une sécurité plus efficace et bénéfique à tous. Pour toute alerte ou information utile,

 

