Burkina Faso: 5e Commission mixte de coopération des deuc pays - Des experts des deux pays en conclave

Les experts de la 5e Commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et le Royaume du Maroc se réunissent du 20 au 22 octobre 2025 à Ouagadougou, en prélude à la réunion ministérielle.

En vue du renforcement des relations bilatérales entre le Burkina Faso et le Royaume du Maroc, la 5e Commission mixte de coopération entre les deux pays est organisée du 20 au 22 octobre 2025 à Ouaga-dougou. Pour l'occasion, les experts burkinabè et marocains vont procéder à l'élaboration d'accords de coopération dans plusieurs domaines et qui seront signés lors la session ministérielle prévue en novembre prochain.

Le début des travaux a été présidé par les chefs de délégation des deux pays, à savoir Abdellah Boutadghart, directeur des affaires africaines au ministère des Affaires étrangères du Maroc et Bassirima Touré, directeur général de la coopération bilatérale au département en charge des affaires étrangères du Burkina Faso.

Bassirima Touré a indiqué que la présente assise va permettre aux délégations d'évaluer la mise en oeuvre des conclusions de la 4e session et surtout de formuler des recommandations pertinentes pour le renforcement continu des programmes de coopération. En effet, il a confié que lors des quatre précédentes sessions de la commission mixte de la coopération entre les deux pays, un certain nombre d'engagements ont été pris et de nombreux accords signés dans les domaines de la culture, la formation professionnelle, l'éducation, etc.

De plus, a signifié M. Touré, au fil des années, la coopération entre le Royaume du Maroc et le Burkina Faso s'est hissée à un niveau très élevé, en témoignent les nombreux acquis capitalisés ainsi que des perspectives prometteuses notamment l'initiative pour favoriser l'accès des Etats du Sahel à l'Océan Atlantique. Le chef de la délégation burkinabè a également indiqué que les résultats engrangés par la coopération entre les deux pays renseignent des efforts déployés de part et d'autre pour l'exécution des programmes et projets élaborés d'un commun accord.

Quant au chef de la délégation des experts marocains, Boutadghart Abdallah, il a salué les relations entre le Burkina Faso et le Royaume du Maroc. Car, a-t-il soutenu, elles sont citées comme un modèle de coopération sud-sud. Il a ajouté que le bilan très positif de la coopération témoigne de l'efficacité de ce partenariat à la fois solide dans ses fondements, substantiel dans son contenu et diversifié dans ses acteurs et secteurs.

« Aujourd'hui, le Burkina Faso représente un modèle de développement qui met le citoyen au centre des préoccupations et le Maroc demeure profondément attaché à la promotion d'une coopération solidaire avec le Burkina Faso pour apporter sa modeste contribution à la réalisation de ces objectifs qui constituent des leviers du bien-être

des Burkinabè », a affirmé Boutadghart Abdallah. Il a également laissé entendre que la présente réunion s'inscrit dans la continuité et constitue une étape importante dans le renforcement de ce partenariat stratégique.