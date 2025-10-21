Burkina Faso: Banque postale - L'agence de Sankar Yaare ouverte

21 Octobre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Wanlé Gérard Coulibaly et Rasmatou Ouedraogo

La Banque postale du Burkina Faso (BPBF) a inauguré sa nouvelle agence au marché de Sankar Yaare à Ouagadougou, le samedi 18 octobre 2025.

Dans son maillage territorial, la Banque postale du Burkina Faso (BPBF) cherche à se rapprocher au mieux de sa clientèle. C'est cette option qui a favorisé l'ouverture d'une nouvelle agence d'au moins trois guichets au cœur de Ouagadougou dans l'enceinte du marché de Sankar Yaare, le samedi 18 octobre dernier.

Cette agence de la BPBF de Sankar Yaare est située sur l'avenue 56, dans le quartier de Dapoya, non loin de l'entrée du marché. Selon le Directeur général (DG) de la BPBF, Inoussa Boundaoné, sa structure bancaire a été créée avec l'ambition de rapprocher ses services de la population et d'offrir aux parti-culiers, aux entreprises et aux acteurs du secteur informel des prestations accessibles, modernes et dignes des standards du marché.

Il a également expliqué que l'implantation de la BPBF à Sankar Yaare, l'un des marchés dynamiques du commerce burkinabè, constitue une étape clé dans la réalisation de cet objectif : s'ouvrir à toute la communauté et demeurer une banque du peuple. « Le secteur informel est un pilier essentiel de l'économie de notre pays. L'ouverture de cette agence est le fruit de notre conviction profonde de la vitalité de ce secteur.

Vous avez été pendant longtemps marginalisés par le système bancaire classique. Nous sommes ici aujourd'hui pour réparer cette injustice. Désormais, avec la BPBF, vous avez pleinement votre place dans l'écosystème financier du pays », a fait savoir le DG Boundaoné.

Accompagner les projets

Il a rassuré le secteur des affaires que la banque est engagée pour accompa-gner, sa clientèle non seulement comme une banque, mais comme un partenaire de confiance dans la réalisation des rêves les plus ambitieux. Mieux, le DG a expliqué que la BPBF s'inscrit dans la stratégie de développement de la banque et va continuer à multiplier ses prestations.

« En trois ans d'existence, la BPBF a bâti un réseau conséquent, comprenant 45 guichets aménagés au sein des agences de la Poste BF et trois agences distinctes », a dit M. Baoundaoné. Selon le chef de l'agence Sankar Yaare, Ahmed Sawadogo, la présence de l'agence matérialise la volonté de la BPBF d'être une banque de proximité. Il a déclaré que l'agence se veut un ancrage dans la réalité des communautés locales.

De son point de vue, elle représente une orientation vers l'accompagnement des citoyens, des commerçants et des porteurs de projet. « D'ores et déjà, mes collaborateurs et moi sommes résolument engagés pour vous accompagner dans vos différents projets. Notre banque, que dis-je, votre banque, se distingue par sa capacité à financer toutes les couches socioprofessionnelles.

Des particuliers aux entreprises, en passant par le secteur informel, aucune cible clientèle n'est mise en marge de notre stratégie commerciale », a indiqué Ahmed Sawadogo.

