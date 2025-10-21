Le Marathon de la paix du Kourittenga s'apprête à franchir un nouveau cap. Prévue les 28 et 29 novembre 2025, la IVe édition se tiendra sur le thème : « Patriotisme et Souveraineté nationale, fondement d'un développement inclusif et durable ». Le comité d'organisation a confirmé ce samedi 18 octobre 2025 à Koupéla, son ambition de faire de l'épreuve une référence internationale, tout en maintenant l'accent sur l'inclusion, les actions sociales concrètes et le renforcement de la cohésion nationale.

La ville de Koupéla, capitale de la province du Kourittenga, est à pied d'œuvre pour la réussite de la IVe édition du Marathon de la paix. C'est ce qu'ont confié les membres du comité d'organisation lors de la conférence de presse de lancement, tenue ce samedi 18 octobre 2025 à Koupéla. L'événement sportif, qui mobilise déjà l'administration et l'ensemble des corps constitués, a été salué par le haut-commissaire de la province, Moctar Ilboudo. Ce dernier a décrit l'événement comme une plateforme intégrée allant bien au-delà de la simple compétition.

Il vise la promotion du sport, la préparation de la relève athlétique, mais surtout la stabilisation et le développement des localités traversées. « Notre marathon, en plus des foulées, ce sont des activités citoyennes, des actions de renforcement de la résilience communautaire, d'accroissement de l'accès aux services sociaux de base, de promotion de la cohésion sociale et du vivre-ensemble », a-t-il déclaré, insistant sur le rôle de l'événement dans la mise sur orbite de la destination Kourittenga et du Burkina Faso.

Le superviseur général, Jacques Balma, a renchéri en rappelant que le sport est un « facteur idéal de mobilisation et de fédération » des populations autour d'une vision commune, un atout précieux face aux défis majeurs de sécurité et de cohésion nationale.

Après trois éditions réussies, l'objectif est désormais clairement tourné vers l'internationalisation de la compétition. Le comité d'organisation, en partenariat avec le ministère en charge des sports et la Fédération burkinabè d'athlétisme, veut placer ce marathon dans les circuits internationaux, à l'image des marathons africains de Djibouti ou du Kenya.

Christian Sanou, membre de la Fédération, a assuré qu'un accent particulier sera mis sur la fiabilité des distances et des performances, l'application stricte du règlement des courses, ainsi que la sécurité des coureurs et des officiels pour obtenir l'acceptation internationale. Cette quatrième édition proposera de nouveau un programme riche et inclusif sur deux jours. Il s'agira du Marathon international professionnel (Hommes) de 42,195 km (samedi 29 novembre).

Des prix alléchants

Du semi-marathon international professionnel (Dames) de 21 km (samedi 29 novembre). De la course pour les personnes vivant avec un handicap de 5 km sur tricycles non motorisés (vendredi 28 novembre). Et du semi-marathon des jeunes de moins de 18 ans de 10 km dédié aux scolaires (samedi 29 novembre). Les athlètes nationaux et internationaux s'inscriront auprès de la Fédération burkinabè d'athlétisme, tandis que les amateurs de la province sont attendus à la direction provinciale des sports ou auprès des délégations spéciales des communes.

Pour galvaniser les participants, des prix attractifs sont annoncés. Le vainqueur du marathon hommes de 42,195 km empochera un million

de francs CFA. La première femme du semi-marathon de 21 km recevra 500 000 F CFA. Le premier homme et la première femme du 5 km pour personnes handicapées gagneront chacun 100 000 F CFA plus une moto. Les jeunes n'ont pas été oubliés, puisque les premiers des catégories homme et fille de moins de 18 ans repartiront avec 100 000 F CFA, un vélo et un kit scolaire. En plus, les 20 premiers du marathon et du semi-marathon seront primés en espèces et en nature, sans oublier les prix spéciaux pour les FDS, VDP, les PDI et

les meilleurs athlètes locaux. Fidèle à son thème, le Marathon va au-delà du sport avec des actions sociales majeures : la remise d'un château d'eau entièrement équipé au profit des femmes, l'aménagement d'un espace de culture, la distribution de CNIB pour les personnes vulnérables et des vivres pour les personnes déplacées internes. Preuve de l'engagement, un don de cinq tonnes de ciment a déjà été remis à Faso Mêbo (section Kourittenga) juste après la conférence.