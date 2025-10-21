Madagascar: Crise politique - Les guides et chauffeurs touristiques victimes

La crise politique actuelle affecte certains secteurs, notamment le tourisme. Les guides et chauffeurs touristiques se trouvent particulièrement impactés par les perturbations des vols internationaux et nationaux, qui transportent les visiteurs dans le pays.

« Les vols sont soit annulés, soit retardés, ce qui bouleverse complètement le programme des touristes et affecte directement notre métier », explique Andry Lalaina Ravololonjatovo, président de l'Association des guides nationaux et chauffeurs touristiques (ANCT), hier, à l'occasion de la signature d'une convention entre l'ANCT et l'assurance Ny Havana.

Selon l'ANCT, ces annulations engendrent des pertes financières importantes. Des réservations, souvent prévues pour une quinzaine de jours, ont déjà généré des dépenses, et les guides, dont les revenus dépendent presque entièrement du tourisme, en subissent les conséquences. À cela s'ajoutent des contraintes structurelles et logistiques, telles que le mauvais état des routes, qui compliquent les déplacements vers les sites touristiques.

« Pendant la saison des pluies, l'accès aux parcs nationaux devient particulièrement difficile », poursuit le président de l'ANCT.

Pour les guides et chauffeurs, ces perturbations récurrentes ne représentent pas seulement des désagréments ponctuels, mais constituent une menace réelle pour leurs revenus et leur stabilité professionnelle.