Madagascar: Muriel Harisoa Hajanirina - « Participer à la Coupe de France en Métropole est un objectif très motivant »

interview

Championne d'Afrique 2024 avec l'équipe nationale Ankoay de 3x3 et membre de la sélection Ankoay 5x5, Muriel Harisoa Hajanirina vient de s'engager avec La Tamponnaise Basketball de La Réunion. Elle revient sur ce tournant de carrière et ses ambitions.

Pourquoi avoir choisi de rejoindre La Tamponnaise Basketball ? Est-ce un choix sportif, professionnel ou un nouveau défi personnel ?

Avant tout, c'est un nouveau défi personnel et l'opportunité de découvrir un niveau de jeu différent. Certes, nous avons déjà battu La Réunion lors des Jeux des Îles et du tournoi Runball en 3x3, mais mon objectif est d'aller plus loin. Remporter la coupe locale et participer à la Coupe de France en Métropole figurent parmi mes objectifs les plus motivants.

Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre contrat et votre rôle au sein du club ?

J'ai signé un contrat d'une saison, renouvelable. J'évoluerai aux postes 2 et 3 au sein de ma nouvelle équipe.

Comment s'est déroulée votre arrivée ? Quel accueil vous a réservé le club ?

L'accueil a été très chaleureux et convivial. Le club était ravi de nous avoir dans son effectif. Comme je l'ai dit récemment, notre principal objectif est de bien figurer dans les compétitions en Métropole. Notre arrivée représente un véritable atout pour l'équipe, grâce à l'expérience que nous avons acquise au sein de mon ancien club, le MB2ALL, et de la sélection malgache.

Quels sont vos objectifs pour ce nouveau chapitre, avec La Tamponnaise Basketball et la sélection nationale ?

L'objectif principal du club est de devenir champion, puis de participer au championnat de France. Le club est conscient de l'importance de notre place au sein de l'équipe nationale. À chaque convocation, je suis certaine qu'il n'y aura aucune opposition. Si je suis appelée, je répondrai présent avec fierté. Porter le maillot de Madagascar est un honneur, et je serai toujours prête à défendre les couleurs malgaches.

Que représente pour vous cette expérience à l'étranger, en quittant votre club de coeur, le MB2ALL ?

Mon coeur restera toujours attaché au MB2ALL. Mes anciennes coéquipières étaient attristées par mon départ, mais heureuses pour moi et pour les opportunités qui s'offrent à moi. Je prends cette étape comme un nouveau défi, une occasion d'acquérir davantage d'expérience en dehors du cadre du basketball malgache.

Enfin, quels conseils donneriez-vous aux joueuses malgaches et quelle vision avez-vous pour le championnat N1A dames ?

Comme je le dis souvent, rien n'arrive par hasard. Tout succès est le fruit d'efforts et de sacrifices. Même si le basketball n'est pas encore professionnel à Madagascar, il faut continuer à travailler dur, à s'entraîner sérieusement. Chaque résultat peut ouvrir des portes vers de nouvelles opportunités. Je souhaite à toutes les joueuses beaucoup de succès. L'avenir du championnat N1A dépend vraiment de la relève : il est temps que les jeunes prennent leur place au plus haut niveau.