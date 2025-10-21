Madagascar: Vigilance «fortes pluies» dans certaines régions

La semaine s'annonce arrosée à Madagascar. Selon le bulletin de prévisions météorologiques de Météo Madagascar, des averses généralisées sont attendues, avec certaines zones particulièrement concernées. Les régions de Fitovinany, Atsimo-Atsinanana et Tolagnaro sont placées en vigilance jaune pour fortes pluies.

« Des précipitations de 30 à 70 mm sont prévues en 24 heures dans ces localités, mardi 21 octobre », indique Lahatra Mampionona, prévisionniste auprès de la Direction générale de la Météorologie, hier.

Les Hautes-Terres centrales, dont la région d'Analamanga, pourraient également connaître des pluies.

« Nous attendons des averses à Antananarivo ce jour (ndlr : hier), mercredi et jeudi », ajoute le prévisionniste. L'instabilité de l'atmosphère est due au passage d'un front froid dans le Sud du pays, qui influence également le Sud-Est et les Hautes-Terres centrales.

La tempête tropicale modérée Chenge pourrait, par ailleurs, provoquer des précipitations dans le Nord de Madagascar vers la fin de la semaine.

« Il est encore difficile de quantifier ces pluies attendues dans le Nord en raison de la présence du cyclone », précise la source.

Cependant, la tempête n'aura pas d'impact direct sur la météo de l'île au cours des quatre prochains jours. Selon les prévisions à long terme, Chenge ne constitue pas non plus une menace directe pour Madagascar, mais la situation reste suivie de près.

Face au risque d'averses généralisées, Météo Madagascar invite la population à collecter et stocker les eaux de pluie pour un usage domestique éventuel. Ces précipitations ne marquent pas encore le début de la saison pluvieuse.

« Nous sommes encore en période d'intersaison. Le début de la saison pluvieuse 2025-2026 ne sera toutefois pas très tardif, contrairement à la précédente », conclut Météo Madagascar.