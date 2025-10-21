La fintech nigériane Moniepoint a levé 90 millions de dollars supplémentaires pour clôturer son tour de table de série C à 200 millions de dollars, un an après avoir atteint le statut de licorne.

La fintech nigériane Moniepoint a levé 90 millions de dollars supplémentaires pour clôturer son tour de table de série C à 200 millions de dollars, un an après avoir atteint le statut de licorne. Ce tour de table a été mené par Development Partners International (DPI) avec la participation de la Société financière internationale (SFI), de LeapFrog Investments, de l'Africa Investment Fund de Google, de Visa et d'autres.

Ce nouveau financement souligne la confiance croissante des investisseurs dans le modèle d'entreprise de Moniepoint et dans le secteur en pleine expansion de la finance numérique en Afrique. Le PDG Tosin Eniolorunda a déclaré que ces fonds allaient "générer encore plus d'élan" alors que Moniepoint approfondit sa mission de promouvoir "le bonheur financier des Africains".

Fondée en tant que fournisseur de logiciels pour les banques, Moniepoint est devenue l'une des plus grandes fintechs d'Afrique avec plus de 10 millions de clients et des volumes de transactions annuels dépassant les 250 milliards de dollars. L'entreprise, déjà rentable, opère désormais au Royaume-Uni et attend l'autorisation d'acquérir la banque de microfinance kényane Sumac.

La participation de Visa étend ses liens croissants avec les fintechs africaines, après les investissements précédents dans Interswitch, Flutterwave et Paystack.

Points clés à retenir

Le dernier tour de table de Moniepoint consolide sa position parmi les principales fintechs africaines et reflète l'appétit soutenu des investisseurs pour la banque numérique sur les marchés émergents. L'expansion de l'entreprise au Kenya et au Royaume-Uni marque une nouvelle étape dans sa stratégie internationale, lui permettant de servir à la fois les consommateurs africains et la diaspora.

Depuis sa première levée de fonds de série C de 110 millions de dollars en 2024, Moniepoint a lancé de nouvelles offres - notamment les transferts de fonds, le financement des stocks et les cartes sans contact - et a investi 7,4 millions de dollars dans ses activités londoniennes sous la marque MonieWorld. Bien que l'entreprise ait enregistré une perte de 1,2 million de dollars liée aux coûts d'expansion au Royaume-Uni, la direction considère qu'il s'agit d'un investissement à court terme pour une portée mondiale.

L'évolution de l'entreprise, qui est passée du statut d'agence bancaire à celui de banque numérique à service complet, reflète la trajectoire plus large de la fintech en Afrique : les acteurs locaux se transforment en plateformes multinationales. Avec des bailleurs de fonds institutionnels tels que Visa, IFC et Google, Moniepoint est bien placée pour favoriser l'inclusion financière tout en étant compétitive au niveau mondial dans le domaine des paiements et de l'innovation bancaire numérique.