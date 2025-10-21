Afrique: Enko Capital lève un fonds de crédit pour le continent avec une première clôture de 100 millions de dollars

21 Octobre 2025
Daba Finance (Abidjan)
  • Enko Capital a réalisé la première clôture de son nouveau véhicule de crédit privé, l'Enko Impact Credit Fund (EICF), en levant 100 millions de dollars sur un objectif de 150 millions de dollars.
  • Le fonds fournira des crédits privés libellés en dollars américains à des entreprises de taille moyenne en Afrique subsaharienne, en se concentrant sur les entreprises génératrices de liquidités dans des secteurs non cycliques.
  • Les principaux investisseurs de ce tour de table sont British International Investment (BII), la Société financière internationale (SFI) et SICOM Global Fund, ainsi que des fonds de pension et des family offices africains.

Enko Capital, gestionnaire d'actifs alternatifs centré sur l'Afrique, a réalisé la première clôture de son nouveau véhicule de crédit privé, l'Enko Impact Credit Fund (EICF), en levant 100 millions de dollars sur un objectif de 150 millions de dollars. Les principaux investisseurs de ce tour de table sont British International Investment (BII), la Société financière internationale (SFI) et SICOM Global Fund, ainsi que des fonds de pension et des family offices africains.

Le fonds fournira des crédits privés libellés en dollars américains à des entreprises de taille moyenne en Afrique subsaharienne, en se concentrant sur les entreprises génératrices de trésorerie dans des secteurs non cycliques tels que l'agriculture, les télécommunications, l'industrie manufacturière, les énergies renouvelables et les services financiers. Alain Nkontchou, associé gérant, a déclaré que la première clôture "souligne la confiance croissante des investisseurs dans le développement durable de l'Afrique par le biais du crédit privé".

Leslie Maasdorp, PDG de BII, a déclaré que l'engagement de l'institution témoigne de sa confiance dans le potentiel commercial du crédit privé en Afrique et dans son rôle pour combler le déficit de financement des entreprises de taille moyenne. La SFI s'est engagée à verser au fonds jusqu'à 25 millions de dollars ou 20 % des engagements de LP, le montant le moins élevé étant retenu.

Points clés à retenir

L'EICF d'Enko Capital met en évidence les opportunités croissantes sur le marché du crédit privé en Afrique, où les entreprises de taille moyenne ont souvent du mal à accéder à la dette à long terme. Avec ce fonds, Enko cherche à produire des rendements financiers et un impact social, en soutenant des entreprises alignées sur les SDG et orientées vers les ESG à travers le continent.

Le fonds est structuré pour investir dans des dettes garanties et non garanties de premier rang et déploiera des outils tels que des garanties et des enveloppes d'assurance pour gérer le risque de baisse. Pour les investisseurs, le véhicule offre une exposition à la croissance africaine avec des mécanismes d'atténuation des risques en place et le soutien de partenaires de financement du développement établis.

Pour l'économie réelle, le fonds comble un déficit de financement qui entrave l'expansion des entreprises et la création d'emplois. Si l'objectif de 150 millions de dollars est atteint, l'EICF pourrait servir de modèle pour le crédit privé en Afrique, en permettant au capital institutionnel d'atteindre des entreprises en dehors de l'espace traditionnel du capital-risque.

