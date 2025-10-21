Cameroun: Présidentielle 2025 au pays - L'annonce des résultats suscite une vive contestation

21 Octobre 2025
Camer.be (Bruxelles)
Par Paul Moutila

La Commission nationale de recensement a clos ses travaux au Palais des Congrès de Yaoundé, officialisant les résultats de la présidentielle du 12 octobre 2025. Le candidat du RDPC, Paul Biya, est déclaré vainqueur avec 53,66 % des suffrages, devant Issa Tchiroma Bakary qui obtient 35,19 %. Ces résultats officiels, transmis au Conseil constitutionnel pour proclamation définitive, sont cependant vivement contestés.

Une autre version des faits circule en effet, alimentant un contentieux électoral majeur. Selon des sources parallèles, les procès-verbaux originaux issus des bureaux de vote, rédigés manuellement et non photocopiés, attribueraient la victoire à Issa Tchiroma Bakary avec 62,2 % des voix, reléguant Paul Biya à 26,7 %. Cette divergence radicale pointe vers des accusations d'altération des documents par ELECAM, l'organe en charge du processus électoral.

Cette situation crée un climat de forte tension et jette une ombre sur la crédibilité du scrutin. La proclamation finale par le Conseil constitutionnel est donc très attendue dans un contexte où la transparence du processus électoral est remise en cause par une partie de l'opposition et de la société civile, posant la question de l'acceptation des résultats finaux.

