Madagascar: Jirama - Les coupures d'électricité se poursuivent

21 Octobre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Hier, les clients de la Jirama desservis par le Réseau Interconnecté d'Antananarivo (RIA) ont vécu une journée particulièrement éprouvante. Les coupures d'électricité ont été fréquentes et prolongées. « Le courant a été interrompu à plusieurs reprises, toute la journée, jusqu'en début de soirée », déplorent des habitants de l'Est de la capitale.

Plusieurs quartiers ont été touchés, notamment pendant la soirée. Aucune information sur un planning de délestage tournant n'a été publiée sur la page Facebook de la Jirama, hier, contrairement aux pratiques habituelles. « Les coupures actuelles ne sont plus dus à un délestage tournant, mais des déclenchements imprévus ont provoqué ces coupures », précise une source interne.

Au sein de la Jirama, la tension est vive. Le directeur général affirme recevoir des menaces de certains collègues cherchant à maintenir des pratiques de corruption, de vol de carburant, de détournement d'argent et de fraude au sein de la société. De leur côté, les syndicats du personnel, qui n'étaient pas autorisés à entrer dans l'enceinte de l'entreprise à Faravohitra hier matin, réclament le départ du directeur général et la suppression du nouveau statut.

