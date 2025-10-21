Madagascar: Barea A - Vers la reconduction de Corentin Martins

Bonne note. Le président de la Fédération malgache de football, Alfred Randriamanampisoa, a suggéré l'essai concluant du sélectionneur des Barea A, Corentin Da Silva Martins, après huit mois d'exercice.

Son contrat prendra fin le 31 janvier. Interrogé sur la suite de la collaboration de la fédération avec le technicien franco-portugais, le patron de la fédération n'a pas caché sa satisfaction. « Nous parlons de l'équipe nationale A, l'État est impliqué dans le recrutement du coach. Nous ne pouvons pas prendre unilatéralement la décision. Son contrat est d'un an, renouvelable. Il a beaucoup contribué au succès des Barea, à l'ascension de Madagascar au classement FIFA », souligne le numéro un du ballon rond malgache.

Madagascar a grimpé de neuf marches, de la 115e à la 108e place, puis maintenant à la 106e. « Les Barea ont dernièrement enregistré trois victoires à l'extérieur, l'ascension est impressionnante. Il a fait preuve d'expérience. Nous nous rapprochons du top 100 et y entrer sera notre prochain objectif », a-t-il enchaîné.

En huit mois, Corentin et son staff ont disputé six matchs des éliminatoires au Mondial. Les Barea ont enregistré quatre victoires et deux défaites. Les victoires ont eu lieu lors de la journée 5 contre la Centrafrique (4-1) le 19 mars, la J7 au match retour contre la Centrafrique (2-0) le 4 septembre, la J8 contre le Tchad (3-1) le 8 septembre et lors de la J9 contre les Comores (2-1) le 8 octobre. Les deux défaites ont eu lieu lors de la J6 face au Ghana (0-3) le 24 mars et dernièrement contre le Mali, comptant pour la J10 (1-4), le 12 octobre.

La prochaine compétition majeure des Barea A, en 2026, sera la qualification à la 36e CAN en 2027, co-organisée par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie.